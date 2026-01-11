Zinedine Zidane - Yannick Noah : Le clash que personne n’a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Afin de soutenir la candidature du Qatar pour l’organisation de la Coupe du monde 2022, Zinedine Zidane avait reçu un très joli chèque. Payé 11M€, l'ancien du Real Madrid en avait toutefois fait les frais avec de violentes attaques de la part de certaines personnalités. C’est ainsi qu’un certain Yannick Noah était notamment parti au clash avec Zidane.

Organisateur de la Coupe du monde 2022, le Qatar n’avait pas lésiné sur les moyens afin de s’offrir des ambassadeurs XXL afin d’accueillir la compétition. Ainsi, Zinedine Zidane avait notamment perçu 11M€ pour occuper ce rôle auprès du pays du Moyen-Orient. Mais voilà que ça n’a pas été sans conséquence pour Zizou…

« Pour moi, c'est une forme de prostitution » En effet, le rôle d'ambassadeur du Qatar et ce chèque de 11M€ a valu à Zinedine Zidane de nombreuses et violentes critiques. L’humoriste Christophe Alévêque avait ainsi balancé : « Des mecs comme Platini et Cantona prouvent qu'un footballeur peut avoir plus de deux neurones (...) L'exception c'est Zidane, qui est co* comme une bi**. Ce mec est un panneau publicitaire qui a trois neurones. Qui, maintenant, profite de son image à outrance. Pour moi, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une pu** ! (...) Qu'il crève dans le yaourt ».