Zidane : L’insulte qui ne passe pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Barychnikov du football. Voici comme Zinedine Zidane était qualifié par certains. Son jeu plein de grâce tel une ballerine en a émerveillé plus d’un. Néanmoins, il ne serait pas compatible avec le football physique d’aujourd’hui ? Willy Sagnol refuse d’entendre une telle ineptie à la limite de l’insulte.

Zinedine Zidane est une icône française et un talent générationnel pour beaucoup. Ayant bâti sa légende avec France 98, Zizou est un joueur à part selon Willy Sagnol. Gracieux avec le ballon, pas très physique ni rapide, Zidane serait-il aussi impactant dans le football actuel ? C’est la question que beaucoup se posent, mais qui est tout bonnement insultante du point de vue du champion d’Europe 2000.

«Je trouve que c’est même insultant envers le foot de douter» Au détour d’une conversation sur Zinedine Zidane lors d’une longue interview accordée à Smaïl Bouabdellah pour Kampo, le sélectionneur de la Géorgie est monté au créneau. « Je trouve que c’est même insultant envers le foot de douter de cela. Les plus grands joueurs de l’histoire pourraient jouer dans n’importe quelle période de l’histoire parce qu’ils avaient un truc qui faisait qu’ils étaient meilleurs que les autres tout simplement. On s’en fout de la vitesse, c’est le ballon qui doit aller vite, c’est ce qui importe ».