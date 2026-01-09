Zidane : L’insulte qui ne passe pas

Le Barychnikov du football. Voici comme Zinedine Zidane était qualifié par certains. Son jeu plein de grâce tel une ballerine en a émerveillé plus d’un. Néanmoins, il ne serait pas compatible avec le football physique d’aujourd’hui ? Willy Sagnol refuse d’entendre une telle ineptie à la limite de l’insulte.
Zinedine Zidane est une icône française et un talent générationnel pour beaucoup. Ayant bâti sa légende avec France 98, Zizou est un joueur à part selon Willy Sagnol. Gracieux avec le ballon, pas très physique ni rapide, Zidane serait-il aussi impactant dans le football actuel ? C’est la question que beaucoup se posent, mais qui est tout bonnement insultante du point de vue du champion d’Europe 2000.
«Je trouve que c’est même insultant envers le foot de douter»
Au détour d’une conversation sur Zinedine Zidane lors d’une longue interview accordée à Smaïl Bouabdellah pour Kampo, le sélectionneur de la Géorgie est monté au créneau. « Je trouve que c’est même insultant envers le foot de douter de cela. Les plus grands joueurs de l’histoire pourraient jouer dans n’importe quelle période de l’histoire parce qu’ils avaient un truc qui faisait qu’ils étaient meilleurs que les autres tout simplement. On s’en fout de la vitesse, c’est le ballon qui doit aller vite, c’est ce qui importe ».
«Il n’y a plus un joueur dans le monde actuellement à part Messi qui est capable de faire 49 fois un contrôle parfait sur 50»
D’autant plus qu’aux yeux de Willy Sagnol, une seule individualité est capable d’émuler Zinedine Zidane à ce jour : Lionel Messi. « Aujourd’hui, on va s’extasier sur un mec qui va faire un super contrôle, mais qui va en foirer 8 à côté. Zidane, sur 50 contrôles, il en réussissait 49. Il n’y a plus un joueur dans le monde actuellement à part Messi qui est capable de faire 49 fois un contrôle parfait sur 50. Lui était capable de le faire. Que ça aille vite, doucement, que ce soit en 1970 avec les bouchers italiens ou n 2025 avec la VAR et 200 000 caméras, Zidane serait exactement le même. Quelque part, c’est mépriser un peu le passé ».