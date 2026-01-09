Zidane : L'histoire d'amour cachée depuis des années

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Zinedine Zidane et Francis Cabrel, c'est l'amour fou. Et ce, depuis un moment clé dans la vie de Zizou, là où il s'est bâti en tant qu'homme : l'adolescence. Dans la biographie rédigée par Frédéric Hermel le concernant, Zidane a révélé son attrait pour la musique du chanteur de variétés françaises.

Zinedine Zidane a un homme dans sa vie depuis son adolescence. Enfin, deux. En plus de David Bettoni qu'il a côtoyé depuis leur passage à l'académie de Cannes et qui l'a suivi dans son staff technique au Real Madrid entre 2016 et 2018 ainsi qu'entre 2019 et 2021, Zizou idolâtre Francis Cabrel.

«C'est Francis Cabrel, le chanteur préféré de la star» L'auteur de La Corrida et de Je l'aime à mourir ont bercé les journées de Zizou pendant son adolescence jusqu'au Real Madrid où il a rencontré Frédéric Hermel en 2001 qui suivait ses exploits en tant que correspondant de L'Equipe et de RMC à Madrid. Une amitié est née entre les deux hommes. Une complicité qui a conduit le journaliste à faire une découverte que peu de personnes ne sait au sujet de Zidane. « Je monte dans la voiture du footballeur. Nous partons ensemble en direction d'un studio d'enregistrement situé au nord de la capitale espagnole. (...) Une petite demi-heure de route nous sépare du lieu de rendez-vous. Dès qu'il a mis le contact, la mélodie s'est enclenchée. C'est Francis Cabrel, le chanteur préféré de la star . L'album n'est pas du tout récent, les airs sont très connus. Nous sommes dans les grands classiques ».