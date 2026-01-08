Le PSG a trouvé son nouveau Ibrahimovic !

Alexis Brunet

Ce jeudi, le PSG dispute le Trophée des champions face à l’OM. Le club de la capitale a ouvert le score dans cette rencontre par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, déjà buteur face au Paris FC dimanche. Une réalisation loin d’être anecdotique car elle permet à l’attaquant d’égaler Zlatan Ibrahimovic, qui était jusqu’alors le seul Parisien à avoir été décisif lors de ses cinq premiers Classiques.

Après la Coupe intercontinentale, le PSG a l’occasion de remporter un autre trophée en ce début d’année 2026. Le club de la capitale affronte l’OM au Koweït pour le Trophée des champions et ce sont les Parisiens qui ont ouvert le score.

Dembélé buteur Après avoir trouvé la faille dimanche soir face au Paris FC, Ousmane Dembélé a récidivé ce jeudi contre l’OM. L’attaquant parisien a profité d’un mauvais renvoi de Géronimo Rulli pour ouvrir le score tout en finesse et montrer à tous les observateurs qu’il semble taillé pour réaliser une grande seconde partie de saison.