PSG - OM : La trahison qui va entrer dans l'histoire ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours du dernier mercato estival, Timothy Weah prenait une grande décision en tournant le dos à la Juventus dans l'optique de défendre les couleurs blanche et bleu de l'OM qui n'est autre que l'ennemi de son club formateur : le PSG. Ce jeudi, avec un succès contre Paris lors du Trophée des champions, Weah pourrait rejoindre Hatem Ben Arfa en réalisant une prouesse historique.

Timothy Weah n'a passé qu'une seule saison avec l'équipe professionnelle du PSG. Toutefois, ce fut amplement suffisant pour rafler un Trophée des champions, une compétition que le Paris Saint-Germain monopolise ces dernières années. A l'exception d'un couac pour l'édition de 2021 face au LOSC. Pour rappel, le club lillois avait été sacré champion de France quelques mois plus tôt et avait donc fait coup double avec le Trophée des champions.

Après le PSG et le LOSC, l'OM pour Weah ? Grâce à sa pige avec le groupe pro de son club formateur qu'est le PSG et le succès rencontré au LOSC, Timothy Weah a déjà remporté deux Trophées des champions avec deux clubs différents. Ce jeudi, à 19h, l'international américain qui a tourné le dos au PSG à l'été 2019 pour rejoindre son rival historique qu'est l'OM à la dernière intersaison serait susceptible de soulever un troisième Trophée des champions avec trois clubs distincts.