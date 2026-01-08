PSG - Départ à l’étranger : Daniel Riolo hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi (19h), le Paris Saint-Germain va tenter d’aller chercher son premier titre de l’année 2026 en affrontant l’OM au Trophée des Champions. Un classique délocalisé au Koweït pour des raisons commerciales, de quoi faire parler. Daniel Riolo a contesté ce choix sur son compte X.

C’est loin du Stade Vélodrome ou du Parc des Princes que l’OM et le PSG se retrouvent ce jeudi, pour le Trophée des Champions. Pour des raisons financières et promotionnelles, la LFP a délocalisé ce Classique au Koweït, un choix loin de faire l’unanimité. Les supporters des deux clubs ont d’ailleurs fait l’impasse sur la rencontre.

« C’est fou une telle soumission » Sur X, le journaliste Daniel Riolo a lui aussi critiqué cette décision, prenant à partie les supporters validant l’idée. « Donc contre tout et tout le monde les psgix pensent vraiment que c’est super de jouer ce match au Koweït ? En fait peu importe quoi, dès que NAK (Nasser Al-Khelaïfi) décide c’est génial… C’est fou une telle soumission… ( heureusement tous les supp du psg ne sont pas qsgix) ça rapport que 1M aux clubs », a-t-il réagi.