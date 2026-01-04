Daniel Riolo détruit un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà réduit à 10 après le carton rouge reçu par Arthur Vermeeren, l’OM a dû finir la rencontre face au FC Nantes à 9 ce dimanche, à la suite de l’expulsion de Bilal Nadir. Ce dernier a quitté la pelouse du Vélodrome en larmes et Daniel Riolo a encore plus enfoncé le milieu de terrain âgé de 22 ans.

Le retour après la trêve hivernale aura été terrible pour l’OM, qui recevait le FC Nantes ce dimanche, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Réduits à 10 après l’expulsion d’Arthur Vermeeren (26e), les Olympiens ont ensuite vu les Canaris ouvrir le score 5 minutes plus tard grâce à Fabien Centonze.

L’OM réduit à 9 contre le FC Nantes Entré en jeu à la place d’Igor Paixao après le but du FC Nantes, Bilal Nadir n’est pas resté très longtemps sur la pelouse. Le milieu de terrain âgé de 22 ans a reçu deux cartons jaunes à deux minutes d’intervale en deuxième période, entre la 54e et la 56e. L’OM a donc dû terminer la rencontre à 9. Au moment de comprendre son erreur, Bilal Nadir est apparu très touché, quittant la pelouse en larmes.