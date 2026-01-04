OM - Polémique : Benatia confirme un gros changement !

Axel Cornic

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille depuis un an désormais, Medhi Benatia jouit d’une grande notoriété à l’étranger. C’est le cas en Italie, où l’ancien défenseur central a porté les couleurs de l’AS Roma ainsi que de la Juventus. Mais cela ne l’a pas empêché d’avoir été très critiqué ces derniers mois, pour des propos qu’il a tenu à l’encontre de la Serie A.

Les histoires et les débats ne manquent pas à l’OM. Mais même loin du club, certains arrivent à faire grincer des dents et c’est le cas de Medhi Benatia, qui n’a jamais eu la langue dans sa poche.

« Ce qui m’inquiète en Italie, c’est le manque de talent » Dans un entretien accordé à Il Corriere dello Sport en septembre dernier, le directeur sportif de l’OM avait en effet soulevé une vague d’indignation pour un constat pourtant assez clair. « Ce qui m’inquiète en Italie, c’est le manque de talent. Je pense à l’équipe nationale : en tant que capitaine du Maroc, je voyais l’Italie comme quelque chose d’inaccessible » avait confié Benatia. « Totti, Pirlo, Del Piero, Nesta et Maldini, mais aussi des gens comme Vieri, Cassano, Montella : où sont-ils maintenant ? ».