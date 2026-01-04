Après la rupture, l'OM lui fait ses adieux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jean-Louis Gasset n'est plus. Depuis un peu plus d'une semaine, le technicien français de 72 ans s'est éteint, laissant derrière lui une image d'homme remarquable et respectable. Il n'est resté que quelques semaines à l'OM, mais il n'en fallait pas plus pour que l'Olympique de Marseille soit meurtri par sa disparition et décide de lui rendre hommage ce dimanche.

Le vendredi 26 décembre dernier, ce fut le drame. Jean-Louis Gasset, une figure renommée du football français s'éteignait à l'âge de 72 ans. L'ex-entraîneur adjoint de Laurent Blanc au PSG, en équipe de France ou encore aux Girondins de Bordeaux avait également fait forte impression à l'ASSE et à l'OM où on lui avait confié une mission commando de 100 jours entre février 2024 et la fin de la saison en question.

«Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté» Le décès de Jean-Louis Gasset a touché l'Olympique de Marseille qui publiait le communiqué suivant après avoir appris la terrible nouvelle. Extrait. « L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport (...) L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de celles et ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Jean-Louis Gasset restera à jamais dans la mémoire du football français et dans l’histoire de l’OM ».