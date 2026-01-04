OM : L’aveu troublant de Medhi Benatia

Axel Cornic

D’abord arrivé comme conseiller du président Pablo Longoria, Medhi Benatia a gravi les échelons à l’Olympique de Marseille devant directeur sportif en janvier 2025. Et le bilan en un an est assez positif, puisque l’ancien défenseur central est très actif sur le marché des transferts et joue un rôle important au sein du vestiaire phocéen.

Certains avaient des doutes, mais ils ont rapidement été effacés. Car Medhi Benatia semble être comme un poisson dans l’eau à l’OM ! Son rôle de directeur sportif lui sied à merveille et il travaille main dans la main avec le président Pablo Longoria, pour offrir les meilleurs renforts à Roberto De Zerbi.

« Tout est difficile à l’OM ! » Au micro de Sky Sport Italia, il s’est confié au sujet de son travail à l’OM, depuis un an. « Est-ce que c’est difficile d’être le directeur sportif de l’OM ? Tout est difficile ! » a lâché Medhi Benatia, dont le contrat avec Marseille va pour le moment jusqu’au 30 juin 2027, doit la même date qu’un certain De Zerbi.