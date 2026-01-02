OM : Le premier transfert de 2026 bouclé par Benatia ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Toujours engagé avec l’Algérie à la CAN, Himad Abdelli anime en parallèle le marché des transferts cet hiver. Actuellement à Angers, le milieu de terrain, dans sa dernière année de contrat, serait notamment dans le viseur de l’OM et de l’OL. Mais voilà qu’aujourd’hui, dans ce dossier Abdelli, la balance pencherait du côté de Marseille grâce notamment à Medhi Benatia.

En fin de contrat avec Angers, Himad Abdelli pourrait toutefois ne pas aller au terme de son engagement et finir la saison avec le SCO. En effet, l’Algérien pourrait être transféré en ce mois de janvier, lui qui a la cote en ce mercato hivernal. Le milieu de terrain semble notamment plaire énormément à l’OM et l’OL. Une bataille des Olympiques qui pourrait bien voir le club phocéen rafler la mise pour Abdelli.

Benatia fait la différence pour Abdelli ! Direction l’OM pour Himad Abdelli ? Rien n’est encore officiel, mais ce serait visiblement désormais la tendance. En effet, selon les informations de La Minute OM, le club phocéen aurait fait une grande avancée pour le joueur d’Angers, ayant ainsi pris de l’avance sur l’OL dans ce dossier. L’OM aurait aujourd’hui l’avantage et cela aurait été possible grâce à l’intervention de Medhi Benatia.