Mariage surprise pour Marquinhos : Le couple parfait est annoncé au PSG !

Durant l'été 2024, le PSG s'était mis en quête d'un défenseur axial gauche pour épauler Marquinhos. Et c'est en Allemagne que Luis Campos est allé le chercher en déboursant 40M€ pour recruter Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort. Les deux défenseurs centraux forment un coupe parfait selon Eric Rabesandratana.

Titulaire indiscutable au PSG depuis plusieurs années, Marquinhos n'a toutefois pas toujours été parfaitement épaulé. C'est la raison pour laquelle durant l'été 2024, Luis Campos a décidé de lâcher 40M€ pour recruter Willian Pacho qui forme désormais avec le Brésilien une charnière redoutable qui a permis de remporter la Ligue des champions la saison dernière. Eric Rabesandratana est d'ailleurs impressionné par ce duo.

Marquinhos-Pacho : Le coupe de rêve « Un élément bluffant : sa rapidité d'intégration. Le mec est sorti de nulle part, pas grand monde ne le connaissait, et tu as l'impression qu'il est là depuis des années. Pourtant, Luis Enrique le dit, c'est dur d'arriver dans une équipe comme le PSG, déjà en place », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer la complémentarité avec Marquinhos.