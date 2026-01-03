Départ du PSG : La bombe lâchée par le clan Marquinhos !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis l'été 2013, Marquinhos a donc vécu de près toutes les étapes du grand projet mis en place par les Qataris jusqu'à la victoire en finale de Ligue des Champions la saison passée. Et Carol Cabrino, son épouse, lâche une bombe : Marquinhos a eu de nombreuses offres pour quitter le PSG toute ces années, mais il a préféré rester.

Du haut de ses 31 ans et alors que son contrat actuel court jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos est plus proche de la fin de sa belle histoire d'amour avec le club de la capitale que du début, lui qui était arrivé en 2013 en provenance de l'AS Rome (32M€). D'ailleurs, dans un entretien accordé au Parisien en novembre dernier, son épouse Carol Cabrino a révélé que Marquinhos aurait pu, à plusieurs reprises, claquer la porte du PSG.

« Des opportunités pour partir » « Le jeune homme qui est arrivé en 2013 n’aurait jamais imaginé rester autant de temps à Paris. C’est fou et tellement rare qu’un joueur passe treize saisons dans un club. La fidélité est quelque chose qui lui est très cher. On a eu des opportunités pour partir, mais il n’y a jamais prêté attention. Cette option ne lui a même pas traversé l’esprit. Il aurait pu quitter le club quand tout allait mal, mais non, il savait qu’il avait encore des choses à accomplir », confie l'épouse du capitaine du PSG.