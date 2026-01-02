Transfert à 23M€ : Un gros renfort s’annonce à l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opéré du ligament croisé du genou gauche en janvier 2025, Orel Mangala est prêt à faire son retour avec l’OL. Recruté contre environ 23M€ il y a deux ans, l’international belge est heureux d’avoir retrouvé le groupe et aborde 2026 avec l’ambition de redevenir titulaire à Lyon et pourquoi pas disputer la Coupe du monde l’été prochain.

À la veille du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco samedi, Orel Mangala était présent en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour le milieu de terrain âgé de 27 ans d’évoquer son retour de blessure. Cette saison, il n’a pu participer qu’à deux rencontres, le 30 novembre contre le FC Nantes (3-0) et juste avant la trêve hivernale, en Coupe de France face au FC Saint-Cyr Collonges (3-0).

« Je suis très heureux de faire partie de l'équipe à nouveau » « Je me sens bien aujourd’hui. Peu après mon retour, j’ai eu un pépin physique. La trêve m'a fait du bien, j’ai pu récupérer et je me suis beaucoup entraîné, je me sens prêt à aider l’équipe et à jouer à nouveau. Ce n'était pas une année facile mais j'ai été très bien entouré par le club, par ma famille et par mes amis, tout le monde m’a soutenu. Aujourd’hui, je suis très heureux de faire partie de l'équipe à nouveau. L'accompagnement mental est très important dans le football. Je travaille depuis plusieurs années avec un préparateur mental et j’estime que c'est très essentiel aujourd’hui », a déclaré Orel Mangala.