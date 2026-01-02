Transfert à 23M€ : Un gros renfort s’annonce à l’OL !

Opéré du ligament croisé du genou gauche en janvier 2025, Orel Mangala est prêt à faire son retour avec l’OL. Recruté contre environ 23M€ il y a deux ans, l’international belge est heureux d’avoir retrouvé le groupe et aborde 2026 avec l’ambition de redevenir titulaire à Lyon et pourquoi pas disputer la Coupe du monde l’été prochain.
À la veille du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco samedi, Orel Mangala était présent en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour le milieu de terrain âgé de 27 ans d’évoquer son retour de blessure. Cette saison, il n’a pu participer qu’à deux rencontres, le 30 novembre contre le FC Nantes (3-0) et juste avant la trêve hivernale, en Coupe de France face au FC Saint-Cyr Collonges (3-0).
« Je suis très heureux de faire partie de l'équipe à nouveau »
« Je me sens bien aujourd’hui. Peu après mon retour, j’ai eu un pépin physique. La trêve m'a fait du bien, j’ai pu récupérer et je me suis beaucoup entraîné, je me sens prêt à aider l’équipe et à jouer à nouveau. Ce n'était pas une année facile mais j'ai été très bien entouré par le club, par ma famille et par mes amis, tout le monde m’a soutenu. Aujourd’hui, je suis très heureux de faire partie de l'équipe à nouveau. L'accompagnement mental est très important dans le football. Je travaille depuis plusieurs années avec un préparateur mental et j’estime que c'est très essentiel aujourd’hui », a déclaré Orel Mangala.
« J’aborde cette année avec de l'ambition et de la prudence »
« Quand tu es joueur, tu veux toujours débuter, tu veux toujours jouer le plus possible, mais il faut revenir avec prudence pour éviter de se blesser à nouveau, donc j’aborde cette année avec de l'ambition et de la prudence », a ajouté l’international belge (23 sélections), avant d’être interrogé sur ses objectifs en 2026, avec l’OL et sa sélection. « L’année 2026 sera importante pour moi, pleine de challenges. Je pourrai jouer à nouveau et redevenir titulaire à l’OL, où j’ai beaucoup de choses à montrer, et pourquoi pas participer à la Coupe du Monde au bout de la saison. »