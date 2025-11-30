Un gros renfort arrive à l’OL !

Pierrick Levallet

Pour la réception du FC Nantes ce dimanche soir, l’OL devrait compter un renfort de poids dans son effectif. Après plusieurs mois de convalescence, Orel Mangala devrait faire son retour dans le groupe. L’international belge n’avait plus foulé la pelouse depuis février dernier, lorsqu’il était en prêt du côté d’Everton.

Depuis le début de saison, Paulo Fonseca travaille avec un effectif limité à l’OL. La grave crise financière a poussé le club rhodanien à se séparer de certains de ses meilleurs éléments. Le coach portugais fait donc avec les moyens du bord. L’entraîneur de 52 ans devrait d’ailleurs obtenir un renfort de poids pour la réception du FC Nantes ce dimanche.

Mangala enfin de retour avec l'OL ? Comme le rapporte L’Equipe, Orel Mangala devrait être dans le groupe de l’OL. Gravement touché au genou en février dernier lorsqu’il évoluait en prêt du côté d’Everton, l’international belge s’est entraîné avec le reste de l’effectif lors des deux dernières semaines. Le milieu de terrain de 27 ans serait pleinement rétabli, et devrait donc être à la disposition de Paulo Fonseca.