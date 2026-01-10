Antoine Dupont : Coup de tonnerre, la séparation en vue ?

Axel Cornic

La Champions Cup est de retour pour le second week-end de l’année, avec des très gros chocs pour les équipes françaises. C’est notamment le cas du Stade Toulousain, qui affrontera les Saracens ce dimanche, avec Antoine Dupont qui retrouve ses galons de capitaine pour l’occasion.

Après la défaite surprise face aux Glasgow Warriors, le Stade Toulousain n’a plus le droit à l’erreur. S’ils souhaitent aller le plus loin possible, les hommes d’Ugo Mola vont devoir gagner tous leurs matchs en commençant par celui de ce dimanche, sur la pelouse des Saracens.

Dupont de retour ! Pour l’occasion, les internationaux français sont de sortie et on retrouve notamment Antoine Dupont, titulaire et capitaine du Stade Toulousain. A ses côtés toutefois, pas de Romain Ntamack ! L’ouvreur a ressenti une douleur au bas du dos et n’a déjà pas participé au déplacement sur la pelouse de Perpignan, lors de la dernière journée du Top 14 (30-27). Il sera remplacé par Blair Kinghorn, arrière de formation replacé au poste de 10.