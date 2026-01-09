Antoine Dupont et sa rupture : Il annonce un calvaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour au premier plan après avoir été éloigné des terrains pendant plus de huit mois en raison d'une rupture des ligaments croisés contractée en mars dernier, Antoine Dupont ne cache pas son soulagement. Le capitaine du XV de France est en effet revenu sur ce long calvaire lié à cette rupture, qui a plombé une bonne partie de son année 2025.

Alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France en mars dernier, Antoine Dupont avait subi une grosse blessure en Irlande. La star des Bleus était sortie du terrain et annonçait elle-même le verdict 24h plus tard : rupture des ligaments croisés du genou droit. Dupont a donc vécu une longue absence de plus de huit mois, et cette période a été compliquée à vivre pour le demi de mêlée du Stade Toulousain qui a évoqué le sujet jeudi en conférence de presse.

« On ne se rend pas compte de la chance qu’on a... » Antoine Dupont annonce des nouvelles rassurantes sur son état de santé après cette rupture, la deuxième de sa carrière (la première avait été contractée en 2018) : « J’apprécie de sentir mon corps qui va bien. C’est mon outil de travail. On ne rend pas compte de la chance qu’on a de pouvoir s’entraîner et jouer en n’ayant mal nulle part. Le rugby est un sport très traumatique. Régulièrement, on joue avec des douleurs, ça fait partie de notre quotidien », confie le capitaine toulousain.