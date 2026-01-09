Antoine Dupont retrouve une relation après sa rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier et être revenu progressivement à la compétition cet hiver, Antoine Dupont devrait enfin retrouver son statut de capitaine avec le Stade Toulousain dimanche et ainsi reprendre sa relation de leader auprès des arbitres. Le demi de mêlée du XV de France s'est confié à ce sujet.

C'est un fait, Antoine Dupont a vécu une année 2025 assez compliquée et surtout plombée dès le mois de mars par cette rupture des ligaments croisés du genou droit, contractée en Irlande en plein Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. La star des Bleus a donc vécu une longue traversée du désert de plus de huit mois, entre opération et rééducation, pour finalement reprendre progressivement la compétition avant Noël. Et dimanche, alors que le Stade Toulousain affrontera Saracens en Coupe des Champions, Dupont retrouvera son statut de capitaine et donc sa relation privilégiée avec les arbitres.

« Là, c'est tombé comme ça » Interrogé en conférence de presse jeudi, Antoine Dupont s'est confié sur ce retour au capitanat après une longue interruption en raison de sa rupture : « Je ne sais pas. Je partage avec grand plaisir ce rôle avec Julien (Marchand) et Jack (Willis). Des leaders, il y en a beaucoup dans l'équipe, et ça ne change pas grand-chose à ma préparation et à mon rôle dans l'effectif. Là, c'est tombé comme ça, et comme je me sens bien, ça ne me dérange pas de retrouver ce rôle-là », indique le demi de mêlée du Stade Toulousain.