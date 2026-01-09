Antoine Dupont : La sanction avec les footballeurs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs mois maintenant, en Ligue 1, les esprits s’échauffent à propos des arbitres. Ces derniers sont régulièrement pris à partie, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Cela ne passe pas inaperçu… au point de faire réagir Antoine Dupont. C’est ainsi que le demi de mêlée du Stade Toulousain a fait un parallèle avec le respect qui existe avec les arbitres dans le rugby.

Sur un terrain de football, il est aujourd’hui devenu habituel de voir les joueurs se plaindre face aux arbitres, avec plus ou moins de véhémence. Un comportement quasiment inexistant dans le monde du rugby. Et pour cause… Dans le monde de l’ovalie, le respect est de mise entre les joueurs et les arbitres sous peine de sanction. De quoi donc dénoter avec le football comme l’a souligné Antoine Dupont.

« Des attitudes qui, si on les voyait au rugby, on verrait une pluie de cartons ! » « On a la chance d’avoir ce respect mutuel (entre joueurs et arbitres) qui est inculqué depuis le plus jeune âge. Il n’y a pas de laxité dans le débat. (…) Il y a des attitudes qui, si on les voyait au rugby, on verrait une pluie de cartons ! On a cette chance, je pense, que ça soit très vite sanctionné », a ainsi confié le demi de mêlée du Stade Toulousain, rapporté par La Dépêche, sur ce sujet de l’arbitrage dans le football et le rugby.