C’est terminé : La rupture annoncée pour Antoine Dupont !

À l'approche de la Coupe du Monde 2027 qui sera forcément un moment très important pour Antoine Dupont et l'ensemble des joueurs du XV de France, les observateurs cherchent la meilleure formule au poste de demi d'ouverture pour épauler la star du Stade Toulousain en charnière. Et certains annoncent une rupture entre Dupont et Matthieu Jalibert...
La question fait rage et suscite de nombreux débats depuis maintenant plusieurs semaines : qui épaulera Antoine Dupont dans la charnière du XV de France à l'occasion de la Coupe du Monde 2027 ? Romain Ntamack et Matthieu Jalibert apparaissent bien évidemment comme des candidats particulièrement crédibles, et surtout le numéro 10 du Stade Toulousain qui évolue au quotidien en club avec Dupont depuis des années. De plus, la rupture semble désormais amorcée avec Jalibert...
« Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert »
Vincent Moscato évoquait ouvertement un malaise entre Antoine Dupont et l'ouvreur de l'UBB début décembre dans son émission, sur RMC : « La complémentarité de Jalibert avec Dupont ? Il faut arrêter un peu ! On ne tourne pas un film porno là ! Ils peuvent s’emboiter Dupont et Jalibert ! Je sais que Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack car c’est un copain de club, on l’a connait celle-là ! », a-t-il lancé. Et Moscato n'est pas le seul à évoquer ce malaise entre Dupont et Jalibert.
« Dupont et Ntamack, c’est le chaud et le froid »
Dimitri Yachvili y est lui aussi allé de son commentaire dans Sud-Ouest : « Dupont et Jalibert compatibles ? C’est un autre critère. Quand il y a Antoine Dupont et Romain Ntamack, c’est le chaud et le froid, ça s’équilibre un peu. Il faut peut-être que Matthieu Jalibert soit un peu plus dans la gestion, le jeu au pied, pour que la charnière soit là où il faut en termes de régulation du jeu. Quand tu viens en équipe de France, tu t’adaptes. Et je pense qu’il en est capable. Il a déjà une panoplie technique remarquable », lâche l'ancien joueur du XV de France. Reste donc à savoir si cette rupture entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert empêchera une association lors de la Coupe du Monde.