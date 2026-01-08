C’est terminé : La rupture annoncée pour Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'approche de la Coupe du Monde 2027 qui sera forcément un moment très important pour Antoine Dupont et l'ensemble des joueurs du XV de France, les observateurs cherchent la meilleure formule au poste de demi d'ouverture pour épauler la star du Stade Toulousain en charnière. Et certains annoncent une rupture entre Dupont et Matthieu Jalibert...

La question fait rage et suscite de nombreux débats depuis maintenant plusieurs semaines : qui épaulera Antoine Dupont dans la charnière du XV de France à l'occasion de la Coupe du Monde 2027 ? Romain Ntamack et Matthieu Jalibert apparaissent bien évidemment comme des candidats particulièrement crédibles, et surtout le numéro 10 du Stade Toulousain qui évolue au quotidien en club avec Dupont depuis des années. De plus, la rupture semble désormais amorcée avec Jalibert...

« Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert » Vincent Moscato évoquait ouvertement un malaise entre Antoine Dupont et l'ouvreur de l'UBB début décembre dans son émission, sur RMC : « La complémentarité de Jalibert avec Dupont ? Il faut arrêter un peu ! On ne tourne pas un film porno là ! Ils peuvent s’emboiter Dupont et Jalibert ! Je sais que Dupont ne veut pas trop jouer avec Jalibert car il veut jouer avec Ntamack car c’est un copain de club, on l’a connait celle-là ! », a-t-il lancé. Et Moscato n'est pas le seul à évoquer ce malaise entre Dupont et Jalibert.