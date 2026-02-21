PSG : «Mon ami Ousmane Dembélé», la demande de transfert inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Joueur phare des multiples succès du PSG ces derniers mois, Ousmane Dembélé est entré dans une tout autre dimension du haut de ses 28 ans. Un statut nouveau qui est au coeur des discussions pour le renouvellement de son contrat au Paris Saint-Germain. Si jamais il venait à partir, un ami lui déroule le tapis rouge à l'étranger.

Ousmane Dembélé a tout raflé tant sur le plan collectif qu'individuel, hormis la Coupe du monde des clubs. Ballon d'or 2025, vainqueur du trophée The Best et des Globe Soccer Awards, l'attaquant de l'équipe de France vise un nouveau sacre en Coupe du monde comme il le confiait à CNN fin décembre. Le champion du monde 2018 foulera à nouveau la terre du pays de l'Oncle Sam l'été prochain après le Mondial des clubs à la dernière intersaison. L'occasion pour le buteur du PSG d'éventuellement faire de la reconnaissance ?

MLS players pick the next star they'd love to see come to the league 🤩 pic.twitter.com/q4JpdVauyB — B/R Football (@brfootball) February 20, 2026

Un vieil ami d'Ousmane Dembélé l'interpelle sur les réseaux sociaux ? Formé au Stade Rennais où il a effectué les trois premières saisons de sa carrière professionnelle et notamment aux côtés de son ami Ousmane Dembélé avant de quitter le club breton le même été que le Ballon d'or 2025. L'international capeverdien rejoignait par la suite le FC Lorient pour deux piges avant de boucler son tour de France au Toulouse FC. Ses trois années dans la ville rose l'ont comblé, mais en 2021, le défenseur latéral décidait de tout plaquer et de traverser l'Atlantique pour se rendre aux Etats-Unis. Depuis, il enchaîne les saisons en Major League Soccer dans la franchise Colombus Crew, club de la ville de l'Ohio.