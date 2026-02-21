PSG : «Mon ami Ousmane Dembélé», la demande de transfert inattendue !

Joueur phare des multiples succès du PSG ces derniers mois, Ousmane Dembélé est entré dans une tout autre dimension du haut de ses 28 ans. Un statut nouveau qui est au coeur des discussions pour le renouvellement de son contrat au Paris Saint-Germain. Si jamais il venait à partir, un ami lui déroule le tapis rouge à l'étranger.
Ousmane Dembélé a tout raflé tant sur le plan collectif qu'individuel, hormis la Coupe du monde des clubs. Ballon d'or 2025, vainqueur du trophée The Best et des Globe Soccer Awards, l'attaquant de l'équipe de France vise un nouveau sacre en Coupe du monde comme il le confiait à CNN fin décembre. Le champion du monde 2018 foulera à nouveau la terre du pays de l'Oncle Sam l'été prochain après le Mondial des clubs à la dernière intersaison. L'occasion pour le buteur du PSG d'éventuellement faire de la reconnaissance ?
Un vieil ami d'Ousmane Dembélé l'interpelle sur les réseaux sociaux ?
Formé au Stade Rennais où il a effectué les trois premières saisons de sa carrière professionnelle et notamment aux côtés de son ami Ousmane Dembélé avant de quitter le club breton le même été que le Ballon d'or 2025. L'international capeverdien rejoignait par la suite le FC Lorient pour deux piges avant de boucler son tour de France au Toulouse FC. Ses trois années dans la ville rose l'ont comblé, mais en 2021, le défenseur latéral décidait de tout plaquer et de traverser l'Atlantique pour se rendre aux Etats-Unis. Depuis, il enchaîne les saisons en Major League Soccer dans la franchise Colombus Crew, club de la ville de l'Ohio.
Des retrouvailles avec Ousmane Dembélé en MLS ?
Bleacher Report a rencontré plusieurs joueurs de diverses franchises de Major League Soccer afin de leur demander quelle star ils aimeraient voir débarquer dans le championnat de Lionel Messi, Thomas Müller ou encore Luis Suarez. Neymar, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lamine Yamal, Memphis Depay ou encore Luka Modric ont été cités. Steven Moreira a invité son ami de longue date Ousmane Dembélé à le rejoindre. « Je dirais mon ami Ousmane Dembélé ». En cas de départ du PSG où il est sous contrat jusqu'en juin 2028, le Ballon d'or 2025 ralliera-t-il la MLS ?