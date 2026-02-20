Transfert : La prochaine signature du PSG dévoilée dans la presse (et deux autres sont déjà en préparation) ?

Amadou Diawara

Après avoir bouclé les prolongations de Willian Pacho et de Fabian Ruiz, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait programmé trois nouvelles signatures. En effet, les hautes sphères du club rouge et bleu voudraient voir un défenseur central, un crack polyvalent et un ailier signer très prochainement à Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré discret sur le mercato. En effet, Luis Campos s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, le conseiller football du PSG n'a recruté que Renato Marin (19 ans), Illia Zabarnyi (23 ans) et Lucas Chevalier (24 ans). Et au mois de janvier, seul Dro Fernandez a rejoint l'écurie rouge et bleu.

Annoncé sur le départ, il va rempiler au PSG ? D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG compterait s'activer en ce début d'année pour boucler d'autres signatures après Dro Fernandez (18 ans). Si le mercato hivernal a fermé ses portes, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compterait finaliser plusieurs prolongations au cours des prochaines semaines.