Transfert : La prochaine signature du PSG dévoilée dans la presse (et deux autres sont déjà en préparation) ?

Après avoir bouclé les prolongations de Willian Pacho et de Fabian Ruiz, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait programmé trois nouvelles signatures. En effet, les hautes sphères du club rouge et bleu voudraient voir un défenseur central, un crack polyvalent et un ailier signer très prochainement à Paris.
Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré discret sur le mercato. En effet, Luis Campos s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, le conseiller football du PSG n'a recruté que Renato Marin (19 ans), Illia Zabarnyi (23 ans) et Lucas Chevalier (24 ans). Et au mois de janvier, seul Dro Fernandez a rejoint l'écurie rouge et bleu.
Annoncé sur le départ, il va rempiler au PSG ?
D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG compterait s'activer en ce début d'année pour boucler d'autres signatures après Dro Fernandez (18 ans). Si le mercato hivernal a fermé ses portes, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compterait finaliser plusieurs prolongations au cours des prochaines semaines.
Le PSG veut toujours prolonger Mayulu et Barcola
Comme l'a rappelé L'Equipe, le PSG a déjà finalisé les prolongations de Wilian Pacho (24 ans) et de Fabian Ruiz (29 ans). Déterminées à poursuivre sur cette lancée, les hautes sphères parisiennes compteraient mener à bien d'autres renouvellement de contrat, et ils auraient trois noms en tête actuellement. Dans un premier temps, Lucas Beraldo (22 ans) devrait rempiler au PSG, et ce, même s'il a été annoncé sur le départ ces derniers mois. Dans un second temps, les dirigeants franciliens aimeraient toujours voir Senny Mayulu (19 ans) et Bradley Barcola parapher un nouveau bail. Pour rappel, Lucas Beraldo est engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2028, tout comme l'attaquant français de 23 ans. Pour sa part, Senny Mayulu est sous contrat jusqu'en 2027. Reste à savoir si le PSG trouvera un accord final avec ces trois joueurs pour une prolongation.