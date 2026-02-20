«Il partira de lui même» : Il annonce déjà la date du départ d'Habib Beye !

En pleine crise, l'OM a choisi de nommer Habib Beye afin de tenter de redresser la barre. Cependant, s'il n'y parvient pas, il faudra rapidement reconsidérer les choses. Et visiblement son engagement jusqu'en 2027 n'aurait pas beaucoup de valeur.
Alors que l'OM traverse une crise importante, le remplaçant de Roberto De Zerbi a été choisi et il s'agit d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », a officialisé le club phocéen par le biais d'un communiqué. L'ancien joueur de l'OM fait donc son retour à Marseille avec de belles ambitions. Il a d'ailleurs signé un contrat jusqu'en 2027.
«Si au bout de six mois il ne réussit pas, il partira lui-même»
Cependant, que se passera-t-il si jamais Habib Beye ne remplit pas les objectifs fixés par l'OM ? Laurent Spinosi, alors entraîneur des gardiens à Marseille lorsque Beye y évoluait en tant que joueur, a déjà la réponse. « Et je pense que si au bout de six mois il ne réussit pas, il partira lui-même le connaissant. Le contrat c’est juste un papier, Habib partira de lui même s’il ne réussit pas. Je suis assez confiant. On ne peut dire que du bien car il a été notre capitaine et on l’a aimé, j’espère que les supporters seront derrière », affirme-t-il au micro de BFM Marseille.
«Le contrat c’est juste un papier»
Cependant, pour le moment, Habib Beye refuse de se projeter si loin pour le moment et se réjouit déjà d'être à l'OM comme il l'a confié en conférence de presse : « Tout d’abord, c’est une grande fierté. Je suis très, très heureux d’être ici parce que vous connaissez l’attachement que j’ai pour ce club. Maintenant, comme je l’ai dit, le passé doit rester dans le passé. Aujourd’hui, c’est l’instant présent. C’est une autre mission qui m’est offerte. Je l’ai vécu comme joueur, désormais je le vis en tant qu’entraîneur. C’est un très beau moment, mais au-delà de l’émotion, il faut vite se projeter dans le travail ».