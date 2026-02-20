«Il partira de lui même» : Il annonce déjà la date du départ d'Habib Beye !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l'OM a choisi de nommer Habib Beye afin de tenter de redresser la barre. Cependant, s'il n'y parvient pas, il faudra rapidement reconsidérer les choses. Et visiblement son engagement jusqu'en 2027 n'aurait pas beaucoup de valeur.

Alors que l'OM traverse une crise importante, le remplaçant de Roberto De Zerbi a été choisi et il s'agit d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », a officialisé le club phocéen par le biais d'un communiqué. L'ancien joueur de l'OM fait donc son retour à Marseille avec de belles ambitions. Il a d'ailleurs signé un contrat jusqu'en 2027.

«Si au bout de six mois il ne réussit pas, il partira lui-même» Cependant, que se passera-t-il si jamais Habib Beye ne remplit pas les objectifs fixés par l'OM ? Laurent Spinosi, alors entraîneur des gardiens à Marseille lorsque Beye y évoluait en tant que joueur, a déjà la réponse. « Et je pense que si au bout de six mois il ne réussit pas, il partira lui-même le connaissant. Le contrat c’est juste un papier, Habib partira de lui même s’il ne réussit pas. Je suis assez confiant. On ne peut dire que du bien car il a été notre capitaine et on l’a aimé, j’espère que les supporters seront derrière », affirme-t-il au micro de BFM Marseille.