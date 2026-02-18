Nouvel entraîneur à l’OM : C’est officiel !

Pierrick Levallet

La crise à l’OM a fait des dégâts ces derniers jours. Les tensions et les récents résultats ont notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions d’entraîneur. La direction marseillaise s’est donc activée pour lui trouver un successeur. Et la formation olympienne vient tout juste d’officialiser l’arrivée de son nouveau technicien.

Depuis quelques temps maintenant, l’OM est plongé dans une crise importante. Et celle-ci a fait des dégâts puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été démis de ses fonctions. La direction marseillaise s’est donc activée pour lui trouver un remplaçant sur le banc. Et le club phocéen a fini par trouver chaussure à son pied.

Un nouvel entraîneur arrive à l’OM : Sa «santé mentale et psychologique» inquiète sur RMC… https://t.co/P5oKtr652v — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Habib Beye à l'OM, c'est officiel ! En effet, l’OM a officialisé l’arrivée d’Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib » peut-on lire dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion » a également ajouté l’OM sur ses médias officiels.