Nouvel entraîneur à l’OM : C’est officiel !

La crise à l’OM a fait des dégâts ces derniers jours. Les tensions et les récents résultats ont notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions d’entraîneur. La direction marseillaise s’est donc activée pour lui trouver un successeur. Et la formation olympienne vient tout juste d’officialiser l’arrivée de son nouveau technicien.
Habib Beye à l'OM, c'est officiel !
En effet, l’OM a officialisé l’arrivée d’Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib » peut-on lire dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion » a également ajouté l’OM sur ses médias officiels.
L'OM n'a pas mis longtemps à convaincre Habib Beye
Selon RMC Sport, Habib Beye n’aurait pas été spécialement difficile à convaincre. L’ancien du Stade Rennais aurait notamment été séduit par l’idée d’une mission de courte durée, ce qui aurait facilité les négociations avec l’OM. Reste maintenant à voir si le coach de 48 ans saura faire sortir le club phocéen de cette crise et permettre à son équipe d’atteindre ses objectifs à l’issue de la saison.