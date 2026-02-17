Successeur de Roberto De Zerbi à l’OM : La crise a refroidi un grand nom !

Pierrick Levallet

La crise a fait une victime colossale à l’OM ces derniers jours. Roberto De Zerbi a en effet été démis de ses fonctions d’entraîneur. Depuis, les rumeurs fusent au sujet de son successeur sur le banc marseillais. La direction phocéenne aurait notamment songé à un grand nom, mais ce dernier aurait été refroidi par l’ampleur des tensions.

L'OM s'est fait recaler par un grand nom D’après les informations de RMC Sport, l’OM aurait par exemple pensé à Xabi Alonso pour remplacer Roberto De Zerbi. Licencié au Real Madrid, le coach espagnol se retrouvait sans club. La direction phocéenne le considérait donc comme une option intéressante. Seulement, l’ancien entraîneur de Kylian Mbappé aurait été refroidi par l’instabilité ambiante au sein de l’OM. Les pensionnaires de la Ligue 1 se sont donc tournés vers quelqu’un d’autre pour assurer la succession de Roberto De Zerbi.