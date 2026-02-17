Successeur de Roberto De Zerbi à l’OM : La crise a refroidi un grand nom !

La crise a fait une victime colossale à l’OM ces derniers jours. Roberto De Zerbi a en effet été démis de ses fonctions d’entraîneur. Depuis, les rumeurs fusent au sujet de son successeur sur le banc marseillais. La direction phocéenne aurait notamment songé à un grand nom, mais ce dernier aurait été refroidi par l’ampleur des tensions.
L’OM traverse une crise monumentale en ce moment. Les tensions ont commencé à apparaître après l’élimination en Ligue des champions. Et ces dernières, associées aux récents résultats décevants, ont fini par coûter cher à Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été démis de ses fonctions récemment. Depuis, les spéculations vont bon train concernant son successeur sur le banc olympien. Les dirigeants marseillais auraient notamment exploré la piste menant à un grand nom.
L'OM s'est fait recaler par un grand nom
D’après les informations de RMC Sport, l’OM aurait par exemple pensé à Xabi Alonso pour remplacer Roberto De Zerbi. Licencié au Real Madrid, le coach espagnol se retrouvait sans club. La direction phocéenne le considérait donc comme une option intéressante. Seulement, l’ancien entraîneur de Kylian Mbappé aurait été refroidi par l’instabilité ambiante au sein de l’OM. Les pensionnaires de la Ligue 1 se sont donc tournés vers quelqu’un d’autre pour assurer la succession de Roberto De Zerbi.
Après Xabi Alonso, l'OM s'est tourné vers une autre option
D’après RMC Sport, Frank McCourt aurait confirmé aux supporters l’arrivée imminente d’Habib Beye. Cette dernière serait toutefois dépendante de son passage devant la commission juridique de la LFP, afin de s’assurer que l’ancien défenseur de l’OM est bien libéré de son contrat au Stade Rennais. Sauf retournement de situation, Habib Beye devrait donc remplacer Roberto De Zerbi pour une mission assez courte, ce qui aurait facilité les négociations entre les deux parties. Reste maintenant à voir s'il parviendra à sortir l'OM de la crise. À suivre...