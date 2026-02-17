Les joueurs de l’OM au cœur d’une bagarre : «Des gifles et des coups de poing»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au cours de ses nombreuses campagnes européennes, l’OM a parfois dû faire face à des environnements très tendus, notamment lors de la saison 1998-1999. La demi-finale retour de Coupe de l’UEFA face à Bologne avait été le théâtre d’une bagarre. « Des gifles et des coups de poing » avaient été changés, comme en témoignait un acteur de la rencontre.

Avant d’être surclassé par Parme (3-0) en finale, l’OM avait affronté une autre équipe italienne lors de son parcours en Coupe de l’UEFA en 1999. En demi-finale, les Olympiens étaient opposés à Bologne. Accrochés à l’aller (0-0), ils avaient obtenu un nul au retour (1-1) qui leur avait permis d’accéder à la finale. Une égalisation de Laurent Blanc sur penalty à la 87e minute, qui avait provoqué une bagarre générale.

« C'est électrique dans le stade » « À l'aller, au Vélodrome, dans une vraie ambiance de Coupe d'Europe, on fait 0-0. Au retour je me souviens des deux penalties de Laurent Blanc ! Il y a une faute sur Flo Maurice. C'est limite... Il a bien joué le coup et les joueurs de Bologne sont furax. Ils mènent 1-0, il reste 5 minutes. C'est une vraie balle de finale et Lolo transforme le penalty ! Mais l'arbitre, qui a de la pression sur les épaules le fait retirer parce qu'un joueur est entré dans la surface. Quand Lolo se replace... oulalala c'est électrique dans le stade. Et il marque ! », se souvenait Robert Pirès dans un entretien accordé à L’Équipe en 2021.