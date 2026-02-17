«Plus envie de signer des chèques» : Le boss de l’OM prend une décision radicale

L’Olympique de Marseille traverse une sacrée zone de turbulences ces derniers temps. En plus des contre performances sportives, il y a des mouvements au sein même de l’institution. L’entraîneur est parti et la direction s’en retrouve totalement chamboulée sous décision du grand patron : Frank McCourt. Explications.
C’est à ne plus rien y comprendre. Le Mistral souffle fort dans la cité phocéenne ces derniers jours au-dessus de la Commanderie. En milieu de semaine dernière, le départ de Roberto De Zerbi n’était plus qu’un simple bruit de couloir. L’OM officialisait sa séparation « d’un commun accord » avec le technicien italien. S’en sont suivies de vives informations sur sa succession, mais également sur la continuité d’un homme fort de l’organigramme de l’Olympique de Marseille.
«Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison»
RMC Sport confiait quelques heures après le divorce entre l’OM et Roberto De Zerbi que Medhi Benatia avait déposé sa démission. Une information confirmée par le directeur du football du club en personne dimanche dernier qui annonçait la fin de son aventure à Marseille par l’intermédiaire d’un message sur ses réseaux sociaux. Ce mardi matin, un communiqué de presse a été transmis aux médias par le biais duquel on apprenait quelques changements opérés en interne.
« Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».
«A la fin de l’année il a besoin d’avoir des comptes quasiment neutres pour ne pas remettre de l’argent. Et il pense que Benatia est le mieux adapté pour ça»
Pourquoi Frank McCourt a-t-il pris cette décision de reléguer au second plan le président Pablo Longoria afin de faire plus de place à Medhi Benatia ? Tout serait lié à une question économique. « McCourt a demandé à Benatia de rester. La raison est très simple : fin de l’année dernière, McCourt n’avait plus vraiment envie de signer des chèques. Il voit que Benatia lui ramène de l’argent. Valorisation de l’effectif et ventes de joueurs. C’est très binaire. Avec Longoria, tu te rends compte qu’il fallait signer plus de chèques. (…) Pour la première fois, McCourt prend une décision de l’OM qui vient de lui-même, une décision forte ». a confié Romain Molina sur sa chaîne YouTube. Le journaliste d’investigation a bien souligné le fait que ce fut une première décision exécutive franche de la part du propriétaire américain de l’OM depuis l’automne 2016. McCourt fait le ménage pour remettre de l’ordre dans le club et ses comptes.
« McCourt remet de l’ordre notamment pour des raisons économiques et financières parce qu’à la fin de l’année il a besoin d’avoir des comptes quasiment neutres pour ne pas remettre de l’argent. Et il pense que Benatia est le mieux adapté pour ça. (…) Il prend une décision de patron, a tranché et a ramené un calme nécessaire. Longoria n’est pas content de tout cela. On s’approche de la fin de Longoria à l’OM ». Ça a le mérite d’être clair…