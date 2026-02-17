«Plus envie de signer des chèques» : Le boss de l’OM prend une décision radicale

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille traverse une sacrée zone de turbulences ces derniers temps. En plus des contre performances sportives, il y a des mouvements au sein même de l’institution. L’entraîneur est parti et la direction s’en retrouve totalement chamboulée sous décision du grand patron : Frank McCourt. Explications.

C’est à ne plus rien y comprendre. Le Mistral souffle fort dans la cité phocéenne ces derniers jours au-dessus de la Commanderie. En milieu de semaine dernière, le départ de Roberto De Zerbi n’était plus qu’un simple bruit de couloir. L’OM officialisait sa séparation « d’un commun accord » avec le technicien italien. S’en sont suivies de vives informations sur sa succession, mais également sur la continuité d’un homme fort de l’organigramme de l’Olympique de Marseille.

SHORT / OM : McCourt garde Benatia, Longoria bientôt sur la finhttps://t.co/tI94ciJQkP



Avec arrivée de Beye et un propriétaire qui ramène un calme nécessaire (qu'on soit d'accord ou non avec son choix, il agit enfin comme l'ultime décideur du club)



Keep the faith ! — Romain Molina (@Romain_Molina) February 17, 2026

«Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison» RMC Sport confiait quelques heures après le divorce entre l’OM et Roberto De Zerbi que Medhi Benatia avait déposé sa démission. Une information confirmée par le directeur du football du club en personne dimanche dernier qui annonçait la fin de son aventure à Marseille par l’intermédiaire d’un message sur ses réseaux sociaux. Ce mardi matin, un communiqué de presse a été transmis aux médias par le biais duquel on apprenait quelques changements opérés en interne. « Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».