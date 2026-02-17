Encore une démission à l'OM ? «Un échec, j’ai compris», la révélation sur La Chaîne L'Équipe !

Après Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé son départ de l'OM ce dimanche dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, de quoi enfoncer un peu plus le club phocéen dans la crise. Faut-il (encore) imaginer un nouveau coup de tonnerre dans les prochains jours ? Le sujet a été évoqué sur La Chaîne L'Équipe.
L’Olympique de Marseille n’imaginait pas un début d’année si compliqué, marqué par des défaites cinglantes contre Liverpool (0-3), Bruges (0-3) et le PSG (0-5), entraînant les débuts de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Désormais, c’est Pablo Longoria qui voit sa position être fragilisée, alors que le président phocéen est très discret en ces temps de crise. Si certains l’imaginent lui aussi plier bagage, une partie des supporters le souhaitant même, Eric Blanc que cette issue est bien inéluctable, mais pas à court terme.
« Peut-être que d’ici fin juin il se passera des choses »
« Il ne va pas partir, tout de suite, peut-être que d’ici fin juin il se passera des choses set il donnera même sa démission, il n’annoncera dans un mois ou deux en disant ‘Ça a été un échec, j’ai compris’ et avec McCourt, il sera peut-être à même d’amener des idées et de quitter son poste. C’est ce que je vois, j’ai du mal à le voir repartir pour la saison prochaine. Mais en tout cas, dans les six mois à venir, il y a le feu à Marseille, il y a déjà deux départs, tu ne vas pas faire partir le président », estime le consultant de la chaîne L’Équipe.
« McCourt, c’est qu’il est quand même celui qui tempère, calme la situation »
Aux yeux d’Eric Blanc, le propriétaire américain de l’OM va souhaiter ramener un peu de calme dans l’environnement marseillais, et cela passe par le maintien de Pablo Longoria : « McCourt, d’après les échos, c’est qu’il est quand même celui qui tempère, calme la situation, et il ne panique pas actuellement. Il y a beaucoup de bruit autour de l’OM, mais lui garde son sang-froid et il l’a toujours prouvé depuis qu’il est à la barre de ce club. » Reste à voir si le chroniqueur de L’Équipe du Soir a vu juste alors que McCourt est justement attendu ce mardi dans la cité phocéenne.