Encore une démission à l'OM ? «Un échec, j’ai compris», la révélation sur La Chaîne L'Équipe !

Après Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé son départ de l'OM ce dimanche dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, de quoi enfoncer un peu plus le club phocéen dans la crise. Faut-il (encore) imaginer un nouveau coup de tonnerre dans les prochains jours ? Le sujet a été évoqué sur La Chaîne L'Équipe.

L’Olympique de Marseille n’imaginait pas un début d’année si compliqué, marqué par des défaites cinglantes contre Liverpool (0-3), Bruges (0-3) et le PSG (0-5), entraînant les débuts de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Désormais, c’est Pablo Longoria qui voit sa position être fragilisée, alors que le président phocéen est très discret en ces temps de crise. Si certains l’imaginent lui aussi plier bagage, une partie des supporters le souhaitant même, Eric Blanc que cette issue est bien inéluctable, mais pas à court terme.

🔵Crise à l'OM : Longoria doit-il quitter l'OM ?



🗨️ Éric Blanc : « Longoria ne partira pas tout de suite, peut-être qu'il annoncera sa démission fin juin. [...] J'ai du mal à le voir repartir pour une saison de plus à l'OM. »#EDS #OM pic.twitter.com/7wzSYHoE2V — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 16, 2026

« Peut-être que d’ici fin juin il se passera des choses » « Il ne va pas partir, tout de suite, peut-être que d’ici fin juin il se passera des choses set il donnera même sa démission, il n’annoncera dans un mois ou deux en disant ‘Ça a été un échec, j’ai compris’ et avec McCourt, il sera peut-être à même d’amener des idées et de quitter son poste. C’est ce que je vois, j’ai du mal à le voir repartir pour la saison prochaine. Mais en tout cas, dans les six mois à venir, il y a le feu à Marseille, il y a déjà deux départs, tu ne vas pas faire partir le président », estime le consultant de la chaîne L’Équipe.