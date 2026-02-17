OM : «Il a mal vécu le départ de Roberto De Zerbi», c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase !

Pierrick Levallet

En pleine crise en ce moment, l’OM a du mal à se relever de son élimination en Ligue des champions. Les conséquences ont d’ailleurs été fatales pour Roberto De Zerbi, évincé de ses fonctions d’entraîneur du club phocéen. Et le départ du technicien italien a visiblement été la goutte de trop au sein de la direction marseillaise.

L’OM n’arrive pas à mettre un terme à la crise dans laquelle le club est plongé depuis quelques semaines. Au contraire, la situation a empiré pour la formation phocéenne, notamment avec le licenciement de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été victime des récents résultats décevants et a donc été écarté de ses fonctions d’entraîneur. Il n’en fallait pas plus pour voir Medhi Benatia quitte à son tour son poste de directeur sportif.

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

«Le poste était usant» « Pourquoi Medhi Benatia s'en va ? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il avait laissé entendre en privé, et même dans des récentes prises de parole, qu'il n'allait pas faire long feu à l'OM, parce que pour lui le poste était usant. Il y avait une certaine lassitude, pour différentes raisons. Il a le sentiment d'assumer un peu seul la pression à l'OM, la pression des choix sportifs. Il estime qu'il a pourtant fait le maximum avec les moyens du bord, et notamment d'avoir d'abord, lors de la première année, réparer surtout les erreurs du passé. Il a fallu notamment se débarrasser de pas mal de joueurs qui étaient là avant son arrivée. Il a l'impression qu'on n'a pas assez pris en considération tout cela. Il se sentait un peu seul ces derniers temps. C'est vrai que Pablo Longoria est très effacé cette saison » a ainsi révélé le journaliste Florent Germain au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.