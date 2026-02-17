OM : «Il a mal vécu le départ de Roberto De Zerbi», c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase !

En pleine crise en ce moment, l’OM a du mal à se relever de son élimination en Ligue des champions. Les conséquences ont d’ailleurs été fatales pour Roberto De Zerbi, évincé de ses fonctions d’entraîneur du club phocéen. Et le départ du technicien italien a visiblement été la goutte de trop au sein de la direction marseillaise.
L’OM n’arrive pas à mettre un terme à la crise dans laquelle le club est plongé depuis quelques semaines. Au contraire, la situation a empiré pour la formation phocéenne, notamment avec le licenciement de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été victime des récents résultats décevants et a donc été écarté de ses fonctions d’entraîneur. Il n’en fallait pas plus pour voir Medhi Benatia quitte à son tour son poste de directeur sportif.
«Le poste était usant»
« Pourquoi Medhi Benatia s'en va ? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il avait laissé entendre en privé, et même dans des récentes prises de parole, qu'il n'allait pas faire long feu à l'OM, parce que pour lui le poste était usant. Il y avait une certaine lassitude, pour différentes raisons. Il a le sentiment d'assumer un peu seul la pression à l'OM, la pression des choix sportifs. Il estime qu'il a pourtant fait le maximum avec les moyens du bord, et notamment d'avoir d'abord, lors de la première année, réparer surtout les erreurs du passé. Il a fallu notamment se débarrasser de pas mal de joueurs qui étaient là avant son arrivée. Il a l'impression qu'on n'a pas assez pris en considération tout cela. Il se sentait un peu seul ces derniers temps. C'est vrai que Pablo Longoria est très effacé cette saison » a ainsi révélé le journaliste Florent Germain au micro de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.
«Il se sentait un peu seul ces derniers temps»
« Il y a eu des tensions avec la direction générale, notamment le nouveau directeur général Alessandro Antonello, qui est plus sur des projets extra-sportifs, l'expérience au Vélodrome, etc. Et ça, ça l'agace Medhi Benatia, il veut qu'on pense uniquement investissements sportifs. Il a mal vécu aussi le départ de Roberto De Zerbi, évidemment. Et puis, il y a eu des tensions avec les joueurs ces derniers temps. Il ne se retrouvait plus sur les joueurs qui rechignent, qui contestent certaines règles et se plaignent sur les règles de vie, et ça, ça l'a énormément agacé, donc il a décidé de claquer la porte. Ça a été peut-être brutal, mais le timing a été le sien et maintenant on attend de savoir quelle sera la position de l'actionnaire Frank McCourt. Est-ce que Pablo Longoria peut rester président de l'OM, lui qui a été ciblé par les banderoles du Vélodrome ? Ce sont des enjeux chauds, mais pour le moment, on n'a pas de réponse » a ensuite ajouté Florent Germain. À voir maintenant comment l’OM se relèvera de ce nouvel épisode délicat.