OM : «Ils sont obligés de le garder», l'annonce qui va faire enrager les supporters !

La crise fait rage à l’Olympique de Marseille et elle a déjà englouti l’entraineur Roberto De Zerbi, ainsi que le directeur sportif Medhi Benatia. Le prochain pourrait bien être le président Pablo Longoria, qui a d’ailleurs été la cible de la colère des supporters, qui l'accusent d’être le principal responsable de la situation du club phocéen.
L’année 2026 a débuté de la pire des manières à Marseille, avec plusieurs résultats sportifs très décevants. Mais cette crise a ébranlé les fondations du projet lancée lors de l’été 2024, puisque l’OM n’a plus d’entraineur ni de directeur sportif après les départs de Roberto De Zerbi ainsi que de Medhi Benatia. Et ça pourrait bien ne pas se terminer là...
Longoria, le prochain ?
Lors du dernier match à domicile, les supporters de l’OM ont laissé éclater leur colère et ils ont une cible claire : Pablo Longoria. E le message était assez clair ! « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous » pouvait-on notamment lire sur certaines banderoles. Également cité, le propriétaire Frank McCourt devra désormais prendre la meilleure décision, sachant que la saison est loin d’être terminée, avec des objectifs importants à aller chercher.
« Faut changer d’entraineur, prendre un directeur sportif... qui va le prendre s’ils font péter le président ?! »
C’est justement pour cela, que Pablo Longoria pourrait être gardé encore un peu par l’OM ! « Ils sont obligés de continuer avec lui. Faut changer d’entraineur, prendre un directeur sportif... qui va le prendre s’ils font péter le président ?! Ils sont obligés de le garder jusqu’à la fin de la saison » a expliqué l’ancien rugbyman Vincent Moscato, devenu le célèbre animateur de l’émission Super Moscato Show sur RMC. A en croire les dernières indiscrétions de La Provence, le propriétaire Frank McCourt semble toutefois avoir de moins en moins confiance en son président.