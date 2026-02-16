OM : «Ils sont obligés de le garder», l'annonce qui va faire enrager les supporters !

Axel Cornic

La crise fait rage à l’Olympique de Marseille et elle a déjà englouti l’entraineur Roberto De Zerbi, ainsi que le directeur sportif Medhi Benatia. Le prochain pourrait bien être le président Pablo Longoria, qui a d’ailleurs été la cible de la colère des supporters, qui l'accusent d’être le principal responsable de la situation du club phocéen.

L’année 2026 a débuté de la pire des manières à Marseille, avec plusieurs résultats sportifs très décevants. Mais cette crise a ébranlé les fondations du projet lancée lors de l’été 2024, puisque l’OM n’a plus d’entraineur ni de directeur sportif après les départs de Roberto De Zerbi ainsi que de Medhi Benatia. Et ça pourrait bien ne pas se terminer là...

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Longoria, le prochain ? Lors du dernier match à domicile, les supporters de l’OM ont laissé éclater leur colère et ils ont une cible claire : Pablo Longoria. E le message était assez clair ! « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous » pouvait-on notamment lire sur certaines banderoles. Également cité, le propriétaire Frank McCourt devra désormais prendre la meilleure décision, sachant que la saison est loin d’être terminée, avec des objectifs importants à aller chercher.