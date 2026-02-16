Insultes des supporters de l’OM : Le moment de panique raconté par Michel Drucker !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cours de sa longue carrière à la télévision, Michel Drucker a vu passer du beau monde dans ses émissions, et notamment les joueurs de l’OM vainqueurs de la Ligue des champions en 1993. A l’époque, l’animateur avait connu une petite frayeur à cause des supporters phocéens, en grande forme…

Les supporters de l’OM sont réputés pour savoir mettre l’ambiance, et cela peut parfois impressionner ! Michel Drucker en a fait l’expérience en 1993, dans la foulée de la victoire du club phocéen en Ligue des champions pour un numéro spécial de Stars 90 sur TF1. « Tapie m'avait dit : "Si on gagne, je loue des Airbus et je t'amène deux mille supporters marseillais.", avait raconté l’animateur en 2021, dans des propos accordés à L’Équipe. Ce soir-là, il y avait Barthez - qui avait encore des cheveux - Boli, Deschamps, toute l'équipe. À un quart d'heure du direct, j'ai plus de 2 000 supporters de l'OM qui chantent : "PSG enculé ! PSG enculé !" Je ne suis pas bien et je dis : "Bernard, dans cinq minutes, on est devant des millions de téléspectateurs..." Une minute avant, il prend le micro et là, silence total ».

Quand Bernard Tapie a calmé les supporters de l’OM Michel Drucker avait alors raconté comment Bernard Tapie avait su calmer les supporters en l’espace d’une seconde : « "Attention, mon pote Michel nous fait un cadeau royal. Deux heures sur l'OM sur TF1, vous imaginez ce que c'est ? ! Donc, hein, peinard." Après ça, silence complet... Vient la première page de pub. Elle est à peine commencée... "PSG enculé, PSG enculé !" », s'était souvenu celui qui anime aujourd’hui "Vivement Dimanche", profitant de cet entretien pour lancer un appel du pied à Kylian Mbappé.