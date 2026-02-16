Insultes des supporters de l’OM : Le moment de panique raconté par Michel Drucker !

Au cours de sa longue carrière à la télévision, Michel Drucker a vu passer du beau monde dans ses émissions, et notamment les joueurs de l’OM vainqueurs de la Ligue des champions en 1993. A l’époque, l’animateur avait connu une petite frayeur à cause des supporters phocéens, en grande forme…
Les supporters de l’OM sont réputés pour savoir mettre l’ambiance, et cela peut parfois impressionner ! Michel Drucker en a fait l’expérience en 1993, dans la foulée de la victoire du club phocéen en Ligue des champions pour un numéro spécial de Stars 90 sur TF1. « Tapie m'avait dit : "Si on gagne, je loue des Airbus et je t'amène deux mille supporters marseillais.", avait raconté l’animateur en 2021, dans des propos accordés à L’Équipe. Ce soir-là, il y avait Barthez - qui avait encore des cheveux - Boli, Deschamps, toute l'équipe. À un quart d'heure du direct, j'ai plus de 2 000 supporters de l'OM qui chantent : "PSG enculé ! PSG enculé !" Je ne suis pas bien et je dis : "Bernard, dans cinq minutes, on est devant des millions de téléspectateurs..." Une minute avant, il prend le micro et là, silence total ».
Quand Bernard Tapie a calmé les supporters de l’OM
Michel Drucker avait alors raconté comment Bernard Tapie avait su calmer les supporters en l’espace d’une seconde : « "Attention, mon pote Michel nous fait un cadeau royal. Deux heures sur l'OM sur TF1, vous imaginez ce que c'est ? ! Donc, hein, peinard." Après ça, silence complet... Vient la première page de pub. Elle est à peine commencée... "PSG enculé, PSG enculé !" », s'était souvenu celui qui anime aujourd’hui "Vivement Dimanche", profitant de cet entretien pour lancer un appel du pied à Kylian Mbappé.
Après les champions de 93, Drucker attend Mbappé
« Je suis devenu proche de ses parents, je déjeune assez régulièrement avec sa maman. J'ai déjà communiqué par Skype avec Kylian, maintenant ça dépendra de lui, confiait Drucker. Il a une maturité extraordinaire, déjà une carrière incroyable, il va devenir le meilleur joueur du monde dans peu de temps et aura un boulevard devant lui. » Pour l’heure, Michel Drucker n’a pas atteint son objectif avec le capitaine des Bleus, toujours attendu sur le canapé rouge.