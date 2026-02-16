«Il boudait et ne venait pas» : L'information de Bertand Latour qui va faire réagir les Marseillais, «c'était hallucinant»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM traverse une crise qui pourrait bien plomber la fin de la saison. Eliminé en Ligue des champions et distancé dans la course au podium, le club phocéen doit absolument rester dans le top 4 tout en espérant une victoire finale en Coupe de France pour sauver sa saison. Mais les informations de Bertrand Latour risque de faire parler.

C'est officiel depuis quelques jours, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. L'humiliation au Parc des Princes contre le PSG (0-5) était clairement l'évènement de trop pour le technicien italien qui a quitté son poste, avant d'être suivi dans la foulée par Medhi Benatia. La crise est donc désormais bien installée à Marseille et cela a donné lieu à un débat sur le plateau du Canal Football Club durant lequel Bertrand Latour a lâché quelques révélations sur le comportement de Roberto De Zerbi.

Il y a même pas 5 mois.



Aujourd’hui De Zerbi 🇮🇹 et Benatia 🇲🇦 ne sont plus à l’OM… 💨👋 pic.twitter.com/dGWiJv0WPU — Actu Foot (@ActuFoot_) February 15, 2026

Latour balance sur De Zerbi « Il fallait qu’il y ait quelqu’un qui puisse tempérer et là cette personnalité n’existait pas. Et puis au-delà de ce que l’on a beaucoup dit, Roberto De Zerbi n’avait pas les épaules pour entraîner Marseille. On a vu ses limites, ne serait-ce qu’au-delà des questions tactiques. Dans la gestion émotionnelle, on l’a vu bouder, c’était hallucinant ! L’entraîneur boudait les lendemains de match, il ne venait pas à l’entraînement parce qu’il devait digérer la défaite », a révélé le journaliste de Canal+.