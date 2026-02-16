L’affaire qui a plongé l’OM dans la crise, «cet épisode est le point de départ…»

Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a lui aussi décidé de quitter l’OM et l’a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux. Le club est plus que jamais en pleine crise, qui aurait trouvé son commencement l’été dernier. Un épisode qui serait le point de départ de tout ce qui est en train d’arriver à Marseille.
Défenseur de « l’institution » depuis son arrivée en novembre 2023, c’est via ses réseaux sociaux personnels que Medhi Benatia a annoncé son départ de l’OM dimanche. Un choix qu’il a expliqué brièvement : « Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. »
L’affaire Rabiot, le début de la fin pour l’OM ?
Après son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’OM n’a donc désormais plus de directeur du football et s’enfonce dans une crise dont on ne voit pas le bout. Dans son édito pour La Provence ce lundi, le journaliste Alexandre Jacquin est revenu sur ce qu’il a qualifié de « point de départ du scénario pathétique se déroulant sous de supporters effarés, au pire énervés. » Selon lui, c’est l’été dernier que les déboires de Marseille ont commencé, quand le club a poussé Adrien Rabiot vers la sortie.
« Une simple histoire de désaccord sur une prolongation de contrat »
Pour justifier cette décision, l’OM s’est appuyé sur son altercation avec Jonathan Rowe, à l’issue de la première journée de Ligue 1. Pablo Longoria estimait que les limites avaient été dépassées et que lui, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi n’avaient « jamais vu une telle chose dans un vestiaire. » Le président marseillais décrivait un « événement d’une gravité et d’une violence extrêmes, quelque chose d’inouï ». Selon Alexandre Jacquin, cet épisode était plutôt un « sketch », s’appuyant sur plusieurs sources. Le journaliste de La Provence évoque une « simple histoire de désaccord sur une prolongation de contrat » avec Adrien Rabiot, qui n’était plus désiré à l’OM, où Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne « voulaient plus de lui » et qui aurait donc été le début de la fin pour un trio qui a toujours essayé de mettre en avant son unité.