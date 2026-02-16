L’affaire qui a plongé l’OM dans la crise, «cet épisode est le point de départ…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a lui aussi décidé de quitter l’OM et l’a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux. Le club est plus que jamais en pleine crise, qui aurait trouvé son commencement l’été dernier. Un épisode qui serait le point de départ de tout ce qui est en train d’arriver à Marseille.

Défenseur de « l’institution » depuis son arrivée en novembre 2023, c’est via ses réseaux sociaux personnels que Medhi Benatia a annoncé son départ de l’OM dimanche. Un choix qu’il a expliqué brièvement : « Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. »

L’affaire Rabiot, le début de la fin pour l’OM ? Après son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’OM n’a donc désormais plus de directeur du football et s’enfonce dans une crise dont on ne voit pas le bout. Dans son édito pour La Provence ce lundi, le journaliste Alexandre Jacquin est revenu sur ce qu’il a qualifié de « point de départ du scénario pathétique se déroulant sous de supporters effarés, au pire énervés. » Selon lui, c’est l’été dernier que les déboires de Marseille ont commencé, quand le club a poussé Adrien Rabiot vers la sortie.