«Ce dossier ne pourra pas exister sans Benatia», transfert annulé à l'OM ?

Axel Cornic

Fragilisé par les résultats sportifs depuis le début d’année 2026, Roberto De Zerbi a finalement quitté l’OM par la petite porte. Une fin d’aventure qui a évidemment beaucoup fait réagir et qui va pousser le président Pablo Longoria à trouver un nouvel entraineur pour terminer la saison. Car si tout semble noir en ce moment, il ne faut pas oublier que les Marseillais peuvent encore aller chercher un titre très important avec la Coupe de France, sans oublier la qualification en Ligue des Champions.

Rien ne va plus à Marseille. Alors qu’on annonçait enfin de la stabilité avec un projet de trois ans construit autour de Roberto De Zerbi, il faudra tout reprendre du début. L’Italien a en effet tiré sa révérence, vraisemblablement plus proche de son vestiaire avec notamment une cinglante défaite face au PSG qui lui a fait très mal. Et désormais, il faudra lui trouver un successeur...

OM : «Il n'est venu que pour De Zerbi», ce joueur regrette son transfert après seulement «deux semaines» ? https://t.co/tksFvuH1VW — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Déjà la fin de la piste Beye ? Un grand favori s’est rapidement détaché avec Habib Beye, lui aussi récemment licencié par le Stade Rennais. Mais cette piste semble avoir pris du plomb dans l’aile à la suite de l’autre gros départ qui a frappé l’OM ! Sur ses réseaux sociaux, Medhi Benatia a en effet annoncé quitter son poste de directeur sportif, un peu plus d’un an après son arrivée. « Est-ce que le départ de Medhi Benatia plombe définitivement le dossier Habib Beye ? Je pense que ça le plombe » a assuré ce dimanche Laure Boulleau, sur le plateau du Canal Football Club.