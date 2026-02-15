OM : «Il n'est venu que pour De Zerbi», ce joueur regrette son transfert après seulement «deux semaines» ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mercato hivernal a livré son verdict il y a seulement deux semaines et l'OM n'a pas hésité à venir se renforcer. Le club de la cité phocéenne a accueilli un jeune joueur qui a fait des débuts très intéressants. Mais les Marseillais traversent une période très compliquée qui pourrait tout relancer à ce recrutement.

Après le départ de Roberto De Zerbi, tout pourrait s'enchaîner vers le négatif pour l'OM. L'entraîneur italien a fait ses valises après la débâcle subie face au PSG, lui qui semblait pourtant si attaché au club. Les Olympiens n'y arrivent pas en ce moment et cela n'est peut-être pas fini avec la démission de Medhi Benatia qui pourrait en précéder d'autres. Même au sein de l'effectif, certains joueurs pourraient regretter leur choix...

«Est-ce qu’il va rester dans un tel bordel ?» : Après De Zerbi et Benatia, Riolo annonce le prochain départ à l’OM ? https://t.co/oVRCEsXcPU — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Nwaneri débarque à l'OM, déception en vue Le mois dernier, l'OM a accueilli dans ses rangs le jeune joueur de 18 ans Ethan Nwaneri, buteur pour sa première sous le maillot du club face au RC Lens. Mais la jeune pépite, prêté jusqu'à la fin de la saison par Arsenal, déchanterait fortement après toutes les histoires actuelles à Marseille, lui qui se voyait bien évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. « Je pense qu'il vaut mieux faire un recrutement dans un projet club et une identité de jeu unique, plutôt que de se retrouver à chaque fois avec 15 joueurs qui ne jouent plus trop dans le même système avec trop de défenseurs ou plus assez de milieux. Au-delà de ça, ils vont aussi devoir revoir leur manière de recruter. Nwaneri, il vient d'arriver, apparemment il n'est venu que pour Roberto De Zerbi. Deux semaines après, il n'a plus le coach pour lequel il est venu. Je pense qu'il y a des choses à revoir » déclare Laure Boulleau dans le Canal Football Club.