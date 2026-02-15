OM : «Il n'est venu que pour De Zerbi», ce joueur regrette son transfert après seulement «deux semaines» ?

Le mercato hivernal a livré son verdict il y a seulement deux semaines et l'OM n'a pas hésité à venir se renforcer. Le club de la cité phocéenne a accueilli un jeune joueur qui a fait des débuts très intéressants. Mais les Marseillais traversent une période très compliquée qui pourrait tout relancer à ce recrutement.
Après le départ de Roberto De Zerbi, tout pourrait s'enchaîner vers le négatif pour l'OM. L'entraîneur italien a fait ses valises après la débâcle subie face au PSG, lui qui semblait pourtant si attaché au club. Les Olympiens n'y arrivent pas en ce moment et cela n'est peut-être pas fini avec la démission de Medhi Benatia qui pourrait en précéder d'autres. Même au sein de l'effectif, certains joueurs pourraient regretter leur choix...
Nwaneri débarque à l'OM, déception en vue
Le mois dernier, l'OM a accueilli dans ses rangs le jeune joueur de 18 ans Ethan Nwaneri, buteur pour sa première sous le maillot du club face au RC Lens. Mais la jeune pépite, prêté jusqu'à la fin de la saison par Arsenal, déchanterait fortement après toutes les histoires actuelles à Marseille, lui qui se voyait bien évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. « Je pense qu'il vaut mieux faire un recrutement dans un projet club et une identité de jeu unique, plutôt que de se retrouver à chaque fois avec 15 joueurs qui ne jouent plus trop dans le même système avec trop de défenseurs ou plus assez de milieux. Au-delà de ça, ils vont aussi devoir revoir leur manière de recruter. Nwaneri, il vient d'arriver, apparemment il n'est venu que pour Roberto De Zerbi. Deux semaines après, il n'a plus le coach pour lequel il est venu. Je pense qu'il y a des choses à revoir » déclare Laure Boulleau dans le Canal Football Club.
Crise à l'OM, le pire est à venir ?
En plus de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a présenté sa démission et laisse l'OM avant la fin de la saison à jouer. Malgré l'ambiance actuelle à Marseille, le club reste largement en course pour le podium final en Ligue 1 et peut croire à un titre en Coupe de France. Pablo Longoria, la président du club, est pointé du doigt. « Si Pablo Longoria va se retrouver en première ligne après la démission de Medhi Benatia ? Oui, en plus il était visé par les supporters, donc je pense qu'en termes de pression extérieure, il va en subir encore plus. Du coup, la question qui me vient, c'est : pourquoi Longoria reste si Benatia démissionne ? Je trouve qu'ils ont pris les décisions ensemble, donc il a aussi beaucoup de choses à se reprocher finalement Longoria sur le nombre de transferts. Il y a toujours des mouvements, mais je pense que ce qu'on peut leur reprocher c'est - alors je ne sais pas s'ils ont voulu faire plaisir à De Zerbi - mais je pense que quand on est directeur sportif ou du moins du football et président, évidemment le coach doit être au courant et valider, mais je ne pense pas qu'on doive faire venir des joueurs pour un entraineur, encore plus dans un contexte comme Marseille, où on sait que les entraineurs peuvent sauter du jour au lendemain » confie Laure Boulleau.