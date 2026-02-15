OM : «Le costume est trop grand», le départ de Benatia était validé avant sa démission !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, Medhi Benatia a annoncé sa démission de son poste de directeur sportif de l'OM. L'ancien défenseur, qui a été formé à Marseille, quitte le club alors que l'OM est encore 4ème de Ligue 1 et en lice en Coupe de France. La pression était devenue très intense ces dernières semaines après les résultats très moyens de l'équipe. Mais ce départ ne surprendra pas tout le monde a priori...

En difficulté en ce moment, l'OM a vu Roberto De Zerbi prendra la porte mardi. Medhi Benatia a également fini par faire ses valises en présentant sa démission. Le club va donc devoir affronter la fin de la saison dans une situation très difficile à gérer mais le départ de l'ancien international marocain n'était pas vraiment une surprise.

OM : Le départ de Benatia est «accepté», «ça remet tout en cause» pour le prochain entraineur ! https://t.co/yhyEtTCnK6 — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Medhi Benatia quitte l'OM, elle l'avait déjà prédit Mère et agent d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot n'avait pas hésité à critiquer fortement les dirigeants de l'OM Pablo Longoria et Medhi Benatia après l'affaire de l'altercation dans les vestiaires entre son fils et Jonathan Rowe. Des paroles qui refont surface à la vue de tout ce qu'il se passe avec le club de la cité phocéenne en ce moment. « Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution? Le président, on l'a entendu la saison dernière hurler 'corruption ! corruption !' devant les caméras. Benatia a été suspendu après des tensions avec des arbitres. Qui est-ce qui ne respecte pas le club ? » avait-elle déclaré sur RTL l'été dernier.