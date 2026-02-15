OM : «Le costume est trop grand», le départ de Benatia était validé avant sa démission !

Ce dimanche, Medhi Benatia a annoncé sa démission de son poste de directeur sportif de l'OM. L'ancien défenseur, qui a été formé à Marseille, quitte le club alors que l'OM est encore 4ème de Ligue 1 et en lice en Coupe de France. La pression était devenue très intense ces dernières semaines après les résultats très moyens de l'équipe. Mais ce départ ne surprendra pas tout le monde a priori...
En difficulté en ce moment, l'OM a vu Roberto De Zerbi prendra la porte mardi. Medhi Benatia a également fini par faire ses valises en présentant sa démission. Le club va donc devoir affronter la fin de la saison dans une situation très difficile à gérer mais le départ de l'ancien international marocain n'était pas vraiment une surprise.
Medhi Benatia quitte l'OM, elle l'avait déjà prédit
Mère et agent d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot n'avait pas hésité à critiquer fortement les dirigeants de l'OM Pablo Longoria et Medhi Benatia après l'affaire de l'altercation dans les vestiaires entre son fils et Jonathan Rowe. Des paroles qui refont surface à la vue de tout ce qu'il se passe avec le club de la cité phocéenne en ce moment. « Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution? Le président, on l'a entendu la saison dernière hurler 'corruption ! corruption !' devant les caméras. Benatia a été suspendu après des tensions avec des arbitres. Qui est-ce qui ne respecte pas le club ? » avait-elle déclaré sur RTL l'été dernier.
« Le costume est trop grand pour eux »
Véronique Rabiot avait accusé les dirigeants de profiter de cet événement pour se séparer d'Adrien Rabiot sur le mercato et avait sérieusement critiqué la gestion de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. « C'est mettre l'équipe en difficulté et la déstabiliser, c'est avoir la tête dans le guidon et ne pas réfléchir et anticiper. Le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux, ils ne sont pas à leur place et n'ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil et leurs egos surdimensionnés. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions » pestait Véronique Rabiot. Six mois plus tard, Medhi Benatia finit par démissionner. L'OM est en grand danger.