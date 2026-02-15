«Ridicule» et «hystérique» : Pierre Ménès se lâche sur l’OM après l’annonce de Benatia !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur marocain annonçant ce dimanche avoir démissionné de son poste de directeur du football. Le club phocéen s’enlise dans la crise, de quoi faire réagir Pierre Ménès sur X.

Nouvel épisode dans la crise marseillaise. Au lendemain d’une nouvelle contreperformance de l’OM sur la pelouse du Vélodrome contre Strasbourg (2-2), Medhi Benatia a annoncé son départ du club phocéen, quelques jours après celui de Roberto De Zerbi. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel, a indiqué dans un communiqué celui qui occupait la fonction de directeur du football à l’OM. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. »

« Maintenant que va faire Longoria ? » Sur X, Pierre Ménès a réagi à ce nouveau coup de tonnerre sur la planète Marseille. « Après De Zerbi, Benatia quitte l’OM. L’instabilité chronique de ce club reste son principal problème. Maintenant que va faire Longoria ? Comment s’auto désintégrer comme ça ? », s’interroge l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, interpellé par un supporter reprochant la situation actuelle aux « soi disant journalistes qui connaissent rien », visant Pierre Ménès. « Ben oui c’est bien connu ce sont les journalistes qui perdent les matchs, a répliqué l’ancien acolyte de Hervé Mathoux. Ils ont besoin de personne pour ça. Recrutement ridicule déclarations hystériques. » Et de conclure, dans un autre message publié sur le réseau social : « Tu as vu leur saison???? Qui fait n’importe quoi ? »