Les dirigeants de l’OM ont «pété les plombs», «ils se mettent le feu tout seuls !»

Une nouvelle crise s’abat sur l'OM, qui a perdu son entraîneur cette semaine avant de voir Medhi Benatia, directeur du football, démissionner de son poste. Au lendemain du nul concédé face à Strasbourg (2-2) sur la pelouse du Vélodrome, un consultant n’a pas caché son étonnement en évoquant la situation actuelle.
La semaine fut encore très agitée pour l’Olympique de Marseille, qui s’est séparé de Roberto De Zerbi dans la foulée de la claque reçue lors du Classique face au PSG (0-5). Samedi, c’est donc Jacques Abardonado qui était sur le banc face à Strasbourg en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, ce qui n’a pas vraiment réussi à l’OM, de nouveau rejoint au score dans les arrêts de jeu (2-2). La crise s’accentue au sein du club phocéen, et cela ne s'est pas arrangé ce dimanche avec l'annonce du départ de Medhi Benatia. Une situation que ne comprend pas Julien Benneteau.
« Tu remets tout en cause alors que la situation mathématique n'est pas catastrophique »
« Elle est profonde la crise, ça ne devrait pas, mais elle l’est, s’est interrogé l’ancien tennisman, désormais consultant pour RMC. Aujourd’hui t’es 4e du Championnat, en 1/4 de la Coupe de France, t’as eu cette élimination rocambolesque en Ligue des champions, ce n’est pas parce que tu prends 5-0 au Parc des Princes, ce n’est pas normal mais ça peut arriver quand le PSG se met en mode Ligue des champions et l’Inter Milan en a fait les frais, que tu dois péter les plombs quand t’es dirigeant et virer ton entraîneur au milieu de la nuit. Dix jours avant tu dis que tu veux t’inscrire dans la durée avec. Tu remets tout en cause alors que la situation mathématique n'est pas catastrophique. Ils se mettent le feu tout seuls ! »
« Les supporters en ont marre d'entendre : "On va travailler" »
Interrogé par beIN Sports après ce nul au goût de défaite contre Strasbourg, Nayef Aguerd ne cachait pas sa frustration au coup de sifflet final : « Les supporters en ont marre d'entendre : "On va travailler". C'est un problème si on prend toujours des buts en fin de match. Il est facile de dire que ce sont les défenseurs... C'est toute une équipe. On est l'OM, on ne peut pas se permettre des résultats comme ça, a lancé le défenseur marocain, rapporté par L’Équipe. C'est humiliant pour tout le monde : les supporters, le club, les joueurs, le staff... Il faut assumer ses responsabilités. Personnellement, je ne vais rien lâcher. On essaie de tout donner, mais ça ne marche pas. Il y a du talent, mais ce n'est pas suffisant. On se l'est dit dans le vestiaire. Il faut plus d'agressivité. »