Les dirigeants de l’OM ont «pété les plombs», «ils se mettent le feu tout seuls !»

Une nouvelle crise s’abat sur l'OM, qui a perdu son entraîneur cette semaine avant de voir Medhi Benatia, directeur du football, démissionner de son poste. Au lendemain du nul concédé face à Strasbourg (2-2) sur la pelouse du Vélodrome, un consultant n’a pas caché son étonnement en évoquant la situation actuelle.

La semaine fut encore très agitée pour l’Olympique de Marseille, qui s’est séparé de Roberto De Zerbi dans la foulée de la claque reçue lors du Classique face au PSG (0-5). Samedi, c’est donc Jacques Abardonado qui était sur le banc face à Strasbourg en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, ce qui n’a pas vraiment réussi à l’OM, de nouveau rejoint au score dans les arrêts de jeu (2-2). La crise s’accentue au sein du club phocéen, et cela ne s'est pas arrangé ce dimanche avec l'annonce du départ de Medhi Benatia. Une situation que ne comprend pas Julien Benneteau.

🗣💬 "Elle est profonde la crise, ça ne devrait pas mais elle l'est ! Ils sont 4es de L1, en 1/4 de la CDF et tu remets tout en cause alors que la situation n'est pas catastrophique. Ils se mettent le feu tout seuls !"



« Tu remets tout en cause alors que la situation mathématique n'est pas catastrophique » « Elle est profonde la crise, ça ne devrait pas, mais elle l’est, s’est interrogé l’ancien tennisman, désormais consultant pour RMC. Aujourd’hui t’es 4e du Championnat, en 1/4 de la Coupe de France, t’as eu cette élimination rocambolesque en Ligue des champions, ce n’est pas parce que tu prends 5-0 au Parc des Princes, ce n’est pas normal mais ça peut arriver quand le PSG se met en mode Ligue des champions et l’Inter Milan en a fait les frais, que tu dois péter les plombs quand t’es dirigeant et virer ton entraîneur au milieu de la nuit. Dix jours avant tu dis que tu veux t’inscrire dans la durée avec. Tu remets tout en cause alors que la situation mathématique n'est pas catastrophique. Ils se mettent le feu tout seuls ! »