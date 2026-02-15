«Ce n'est pas lui qu'il faut» : Le prochain entraîneur de l'OM inquiète déjà ce célèbre consultant...

Alexis Brunet

Depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a quelques jours, l’OM se cherche un nouvel entraîneur. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont quelques pistes et le favori à ce stade se nomme Habib Beye. Toutefois, selon un célèbre consultant, l’ancien coach du Stade Rennais est loin d’être la bonne personne pour aider le club phocéen.

Samedi, l’OM avait une occasion de se remettre la tête à l’endroit avec la réception de Strasbourg au Vélodrome. Plombés par des derniers résultats décevants et le départ de Roberto De Zerbi, les Marseillais n’ont pas rassuré, puisqu’ils ont concédé le match nul 2-2 après avoir mené au score (2-0). Une défaite qui tombe mal donc et Marseille pointe actuellement à la quatrième place de Ligue 1, à douze points du leader lensois.

Crise à Marseille, la proposition surprenante de Daniel Riolo : «plus que d’un nouveau coach, l'OM a besoin...» https://t.co/JJn4Msl5rG — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

L’OM n’arrive pas à garder un score On pensait donc que les Marseillais avaient fait le plus dur en menant par deux buts grâce à Mason Greenwood et Amine Gouiri. Mais l’OM a beaucoup de mal à garder un score et se fait souvent rattraper en fin de match. Un problème pointé du doigt par Walid Acherchour dans l’After Foot. « Ce qui est fou avec cette équipe de l'OM, c'est que même quand ils jouent mal, ils n'arrivent pas à gagner les matchs. Le nombre de matchs où tu vois Lens ne pas réciter son football parfaitement, mais être mature. L'OM est incapable de le faire cette saison. Dans n'importe quelle compétition, on l'a vu contre le PSG pendant le Trophée des champions, à chaque fois tu as une équipe qui n'est pas capable de tenir un score. »