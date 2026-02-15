«Ce n'est pas lui qu'il faut» : Le prochain entraîneur de l'OM inquiète déjà ce célèbre consultant...

Depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a quelques jours, l’OM se cherche un nouvel entraîneur. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont quelques pistes et le favori à ce stade se nomme Habib Beye. Toutefois, selon un célèbre consultant, l’ancien coach du Stade Rennais est loin d’être la bonne personne pour aider le club phocéen.
Samedi, l’OM avait une occasion de se remettre la tête à l’endroit avec la réception de Strasbourg au Vélodrome. Plombés par des derniers résultats décevants et le départ de Roberto De Zerbi, les Marseillais n’ont pas rassuré, puisqu’ils ont concédé le match nul 2-2 après avoir mené au score (2-0). Une défaite qui tombe mal donc et Marseille pointe actuellement à la quatrième place de Ligue 1, à douze points du leader lensois.
L’OM n’arrive pas à garder un score
On pensait donc que les Marseillais avaient fait le plus dur en menant par deux buts grâce à Mason Greenwood et Amine Gouiri. Mais l’OM a beaucoup de mal à garder un score et se fait souvent rattraper en fin de match. Un problème pointé du doigt par Walid Acherchour dans l’After Foot. « Ce qui est fou avec cette équipe de l'OM, c'est que même quand ils jouent mal, ils n'arrivent pas à gagner les matchs. Le nombre de matchs où tu vois Lens ne pas réciter son football parfaitement, mais être mature. L'OM est incapable de le faire cette saison. Dans n'importe quelle compétition, on l'a vu contre le PSG pendant le Trophée des champions, à chaque fois tu as une équipe qui n'est pas capable de tenir un score. »
« Habib Beye va arriver, bon courage à lui »
Face à Strasbourg, l’OM était entraîné par Jacques Abardonado, mais dans les prochains jours un nouveau coach devrait arriver. Le grand favori se nomme Habib Beye, mais ce n’est peut-être pas ce dont le club phocéen a besoin selon Walid Acherchour. « Si c'est psychologique, l'année dernière ils ont fait un ritiro. Qu'ils fassent un ritiro sur la fin de saison, qu'ils ramènent un Yannick Noah comme le PSG l'a fait en 96, qu'ils ramènent Jul dans les vestiaires, qu'il fasse un concert pour détendre un peu tout le monde. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en remettre. Habib Beye va arriver, bon courage à lui parce que ce n'est pas un coach qu'il faut. De Zerbi était un coach compétent, il y a une psychologie à avoir, un management à avoir, il y a trop de traumatismes dans cette équipe. Dès qu'il y a un but encaissé, il peut y avoir 2 ou 3-0, tu vas toujours regarder ton coéquipier craintif. »