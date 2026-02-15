«Si on me demande…» : Un entraîneur s'annonce à l'OM ? (Et ce n'est pas Habib Beye)

Alexis Brunet

Ces derniers temps, l’OM vit une période plus que compliquée. Les résultats sont loin d’être bons et en prime Roberto De Zerbi s’en est allé. Pour le remplacer, le club phocéen a déjà quelques pistes et la principale mène à Habib Beye. Mais l’ancien coach du Stade Rennais pourrait bien se faire doubler, en tout cas quelqu’un a posé sa candidature.

Décidément, rien ne va pour l’OM. Samedi, le club phocéen disputait son premier match depuis le départ de Roberto De Zerbi. Les Marseillais recevaient Strasbourg au Vélodrome et l’ambiance était très tendue. Les supporters ont montré leur mécontentement notamment avec des banderoles acerbes et cela a peut-être fait peur aux joueurs. Alors que les partenaires de Mason Greenwood menaient 2-0, ils ont malheureusement concédé le nul (2-2) à la dernière minute à cause d’un penalty dans le temps additionnel.

« Si on regarde derrière, ça fout le vertige » Avec le départ de Roberto De Zerbi, c’est Jacques Abardonado qui avait la lourde tâche de coacher l’OM. Ce dernier n’a donc pas trouvé la solution et en conférence de presse d’après-match il a avoué que ses joueurs étaient atteints. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « L’équipe n’est pas malade, mais elle est en grande difficulté. Il faut l’aider. Il faut penser au futur. Si on regarde derrière, ça fout le vertige. On doit tuer ce match. Un penalty à la 90e+6, ça fait très mal aux têtes. Pour un joueur, le psychologique, c’est 80 % du potentiel. Les joueurs sont atteints. »