Un joueur de Ligue 1 «meilleur que Mbappé» ? «On était tous d'accord pour dire ça»

Incontournable et inévitable. A l'image de Thanos, antagoniste de l'univers Marvel, Kylian Mbappé semble toujours parvenir à trouver le chemin des filets. Que son équipe soit en difficulté ou non, son sens du but se manifeste régulièrement. Ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus en vue du monde, mais pendant sa formation, il ne faisait pas partie de la crème de la crème pour autant...
Lancé par Leonardo Jardim dans le grand bain professionnel en 2016, Kylian Mbappé a très vite gravi les échelons à l'AS Monaco. De jeune pépite à titulaire d'une équipe qui s'est hissée jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions avec un titre de champion de France à la clé, Mbappé est devenu un joueur de l'équipe de France championne du monde, le tout en s'affirmant aux yeux du monde entier en tant qu'attaquant du PSG. A présent au Real Madrid, une signature qui a eu lieu un peu plus de 7 ans après ses débuts à l'ASM, Mbappé ne faisait cependant pas l'unanimité.
«Le meilleur était Nordin ? Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus»
Ou du moins, Kylian Mbappé n'était pas le jeune talent le plus impressionnant de sa promotion à l'INF Clairefontaine. Eurosport a interrogé certains membres de cette génération en question qui ont entre autres placés Arnaud Nordin, attaquant latéral du Stade Rennais, devant Mbappé à l'époque. « Le meilleur était Nordin ? Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. On était tous d'accord pour dire ça. Il y avait lui, Jason Tré, Khamis Digol... Oui, Arnaud faisait partie des meilleurs éléments à l'instant T ». a confié Allan Momège, camarade de promo et copain de chambre de Nordin à Clairefontaine.
«Il y avait peut-être une liste de six ou sept joueurs qui étaient impressionnants»
« Dans notre génération, il y avait peut-être une liste de six ou sept joueurs qui étaient impressionnants », affirme Yann Kitala, parti à l'OL après son passage à Clairefontaine avec Kylian Mbappé et le reste. « Mbappé et Nordin en faisaient partie ». Les trajectoires de Kylian Mbappé et d'Arnaud Nordin ont été bien différentes, le premier étant une star incontournable du monde du football lorsque l'autre n'a pas réussi sa première expérience à l'étranger à Mayence...