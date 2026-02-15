Un joueur de Ligue 1 «meilleur que Mbappé» ? «On était tous d'accord pour dire ça»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Incontournable et inévitable. A l'image de Thanos, antagoniste de l'univers Marvel, Kylian Mbappé semble toujours parvenir à trouver le chemin des filets. Que son équipe soit en difficulté ou non, son sens du but se manifeste régulièrement. Ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus en vue du monde, mais pendant sa formation, il ne faisait pas partie de la crème de la crème pour autant...

Lancé par Leonardo Jardim dans le grand bain professionnel en 2016, Kylian Mbappé a très vite gravi les échelons à l'AS Monaco. De jeune pépite à titulaire d'une équipe qui s'est hissée jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions avec un titre de champion de France à la clé, Mbappé est devenu un joueur de l'équipe de France championne du monde, le tout en s'affirmant aux yeux du monde entier en tant qu'attaquant du PSG. A présent au Real Madrid, une signature qui a eu lieu un peu plus de 7 ans après ses débuts à l'ASM, Mbappé ne faisait cependant pas l'unanimité.

🗣️ Wilfried Mbappé: "People don't realize it. Now that Kylian is a finished product, it's true that people tell me, 'He became this,' 'He became that.' But there are so many things we don't have, things we can never replace, so many things we didn't do.



Nowadays, who has…

«Le meilleur était Nordin ? Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus» Ou du moins, Kylian Mbappé n'était pas le jeune talent le plus impressionnant de sa promotion à l'INF Clairefontaine. Eurosport a interrogé certains membres de cette génération en question qui ont entre autres placés Arnaud Nordin, attaquant latéral du Stade Rennais, devant Mbappé à l'époque. « Le meilleur était Nordin ? Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. On était tous d'accord pour dire ça. Il y avait lui, Jason Tré, Khamis Digol... Oui, Arnaud faisait partie des meilleurs éléments à l'instant T ». a confié Allan Momège, camarade de promo et copain de chambre de Nordin à Clairefontaine.