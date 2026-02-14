Démission à l’OM : Ça ne s’est «pas exactement» passé comme on l’a dit avec De Zerbi !   

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM doit faire sans Roberto De Zerbi. L’Italien et le club phocéen ont cessé leur collaboration et la nouvelle a été officialisée par un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis, de nombreuses informations sont sorties à ce sujet. Alors que certains annonçaient que le technicien de 46 ans avait démissionné, cela ne serait finalement pas exactement le cas.

Comme c’est souvent le cas malheureusement depuis quelques années, l’OM se retrouve sans entraîneur en cours de saison. Alors qu’il était initialement lié à Marseille jusqu’à l’été 2027, Roberto De Zerbi a quitté le club phocéen il y a quelques jours. Le coach italien ne pouvait plus vraiment continuer sa mission car les mauvais résultats s’accumulaient et il avait également perdu une partie de son vestiaire.

Pas une démission pour De Zerbi Selon différentes sources, c’est Roberto De Zerbi qui aurait décidé de quitter l’OM, fatigué par la situation. Mais cela ne serait pas exactement le cas. Dans Les Grandes Gueules du Sport, alors que Marion Bartoli affirmait que l’Italien avait démissionné, le journaliste Florent Germain a tenu à rectifier. « Ce n’est pas exactement comme ça Marion. Si c’était une démission, il n’aurait pas pris des indemnités. On s’est mis autour d’une table. C’est lui qui a fait comprendre que… Dès le dimanche, si vous avez bien entendu les déclas, quand il tend la main et dit « il faut qu’on se voit avec Benatia et Longoria, je ne comprends pas mon équipe », c’est très clairement le premier pas vers les discussions qui ont eu lieu pendant 48 heures. Ça vient des deux parties, mais c’est lui qui a donné le signal. »