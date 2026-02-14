Kylian Mbappé - Zinédine Zidane : La comparaison qui ne passe pas pour ce Ballon d’Or !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au sein de l’effectif du Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé affiche des statistiques affolantes à Madrid. Cependant, l’impact de l’attaquant français dans le jeu a parfois été critiqué, et cela ne manque pas d’agacer certains observateurs, qui estiment que le rôle du numéro 10 n’est pas similaire à celui d’un Zinédine Zidane par exemple.

Pour sa première saison sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a connu une année paradoxale. Élu Soulier d’Or Européen, le Français parti du PSG quelques mois plus tôt, n’a cependant pas brillé collectivement. Et forcément, cela lui a valu son lot de critiques, lui qui évoluait plutôt sur un côté à Paris.

Mi primer Bota de Oro.

Un honor de ganar este primer y ser reconocido como máximo goleador en Europa.

Muchas gracias a todo mis compañeros y todo la gente del @realmadrid para ayudarme cada día para tener mi mejor versión. Nada seria posible sin vosotros a mi lado.

Y por fin… pic.twitter.com/6hnwZuSr3P — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 31, 2025

« Mbappé est un garçon phénoménal » Cependant, certains observateurs n’ont pas hésité à prendre la défense du Bondynois. C’est notamment le cas du triple Ballon d’Or français Michel Platini. Au cours d’une conférence de presse depuis l’Italie en mai 2025, la légende affirmait que le style de jeu de Mbappé n’était pas d’être impactant dans le jeu, évoquant par ailleurs certains profils comme celui de Zinédine Zidane. « Mbappé est un garçon phénoménal. a marqué 42 buts en Espagne. Il a remporté le Soulier d’or, il est le meilleur buteur d’Europe. Cela veut dire qu’il a été bon. Il joue pour une équipe qui n’a pas connu une grande année. Le Real Madrid vieillit aussi un peu », confiait ainsi Platini avant de poursuivre.