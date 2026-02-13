Un joueur de foot agressé en France, «j’ai perdu des kilos, je ne mangeais pas…»

Axel Cornic

Parfois, les supporters de football vont un peu trop loin et les exemples récents sont assez parlants, montrant les dérives assez graves d’un phénomène qui échappe aux dirigeants de clubs. En 2021, les images de l’attaque à La Commanderie par certains groupes de supporters de l’Olympique de Marseille a fortement marqué, mais cela n’a servi de leçon, puisque des nouveaux accidents sont survenus en France.

Le sport et notamment le football, peuvent parfois faire ressortir ce qu’il y a de pire chez les êtres humains. On peut quasiment citer un épisode important par année et récemment, on a notamment vu la situation s’aggraver du côté de l’OGC Nice. Après une défaite face à Lorient (3-1) le 30 novembre dernier, certains supporters s’en sont en effet pris physiquement à des joueurs de leur club.

Zinedine Zidane : En attendant sa nomination… «J’ai pris ma décision» https://t.co/P4bwlrF4hT — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

« C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti » Cela a été le cas avec Terem Moffi et Jérémie Boga, qui n’ont plus souhaité jouer pour Nice après ça et ont quitté le club au mercato hivernal. En ce qui concerne l’international ivoirien, il a signé du côté de la Juventus et au micro de DAZN, il est revenu sur cette fin d’aventure compliquée dans le sud de la France. « Ça a été une période difficile pour moi et ma famille : je ne peux pas encore entrer dans les détails, j’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon entraîneur et ma femme. C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti » a-t-il expliqué.