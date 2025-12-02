Il réclame son transfert : L’OM peut boucler le retour de l’enfant du pays !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Violenté par des supporters après la défaite à Lorient (3-1) dimanche, Jeremie Boga ne veut plus jouer pour l’OGC Nice, comme son coéquipier Terem Moffi, lui aussi pris à partie. Originaire de Marseille, l’ailier âgé de 28 ans avait déjà été annoncé dans le viseur de l’OM par le passé et a en plus connu Roberto De Zerbi à Sassuolo. Une opportunité à saisir pour les Olympiens lors du mercato hivernal ?

Après la défaite à Lorient (3-1) dimanche, la sixième d’affilée toutes compétitions confondues, près de 400 supporters attendaient les joueurs de l’OGC Nice à leur retour au centre d’entraînement. Deux d’entre eux ont particulièrement été ciblés, Terem Moffi et Jeremi Boga, victimes de crachats, d’insultes, ainsi que de coups dans le corps et les parties intimes.

Moffi et Boga veulent quitter l’OGC Nice Après avoir porté plainte contre X et actuellement en arrêt maladie, les deux joueurs ont décidé qu’ils ne voulaient plus jouer pour l’OGC Nice, d’après les informations de Nice-Matin, confirmées par RMC Sport. Terem Moffi et Jeremie Boga sont sous contrat jusqu’en juin 2027 et avaient été dans le viseur de l’OM par le passé.