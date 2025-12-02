Il réclame son transfert : L’OM peut boucler le retour de l’enfant du pays !

Violenté par des supporters après la défaite à Lorient (3-1) dimanche, Jeremie Boga ne veut plus jouer pour l’OGC Nice, comme son coéquipier Terem Moffi, lui aussi pris à partie. Originaire de Marseille, l’ailier âgé de 28 ans avait déjà été annoncé dans le viseur de l’OM par le passé et a en plus connu Roberto De Zerbi à Sassuolo. Une opportunité à saisir pour les Olympiens lors du mercato hivernal ?
Après la défaite à Lorient (3-1) dimanche, la sixième d’affilée toutes compétitions confondues, près de 400 supporters attendaient les joueurs de l’OGC Nice à leur retour au centre d’entraînement. Deux d’entre eux ont particulièrement été ciblés, Terem Moffi et Jeremi Boga, victimes de crachats, d’insultes, ainsi que de coups dans le corps et les parties intimes.
Moffi et Boga veulent quitter l’OGC Nice
Après avoir porté plainte contre X et actuellement en arrêt maladie, les deux joueurs ont décidé qu’ils ne voulaient plus jouer pour l’OGC Nice, d’après les informations de Nice-Matin, confirmées par RMC Sport. Terem Moffi et Jeremie Boga sont sous contrat jusqu’en juin 2027 et avaient été dans le viseur de l’OM par le passé.
Boga, une opportunité à saisir pour l’OM ?
D’autant plus que L’Équipe indiquait récemment que le recrutement d’un milieu offensif cet hiver était envisagé par la direction olympienne. Un poste auquel peut évoluer Jeremie Boga, même s’il joue plus souvent sur un côté. Né à Marseille avant de partir à Chelsea à l’âge de 12 ans, l’international ivoirien (21 sélections) a en plus l’avantage de bien connaitre Roberto De Zerbi, son entraîneur à Sassuolo.