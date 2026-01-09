Séparation avec Kylian Mbappé : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Avant la trêve de Noël, Xabi Alonso était annoncé sur la sellette au Real Madrid. Les résultats et les tensions dans le vestiaire mettaient son poste en danger. Mais depuis la reprise, le coach espagnol semble avoir repris la situation en main. L’entraîneur de 44 ans s’est accroché à sa place et aurait visiblement pris conscience de certaines choses.

Xabi Alonso était sur la sellette au Real Madrid il y a quelques semaines. Les résultats insatisfaisants et la mauvaise entente dans le vestiaire avaient fini par mettre le technicien espagnol dans une situation délicate. Un départ du coach de 44 ans était même évoqué. Mais désormais, cet épisode semble derrière l’entraîneur de Kylian Mbappé.

Xabi Alonso a compris des choses au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso a fini par comprendre quelque chose d’essentiel sur le banc du Real Madrid. Lorsque les résultats ne suivent pas et que les doutes commencent à envahir le vestiaire, il faut sortir le bouclier. Et c’est ce que l’entraîneur madrilène fait depuis la reprise. Xabi Alonso s’est accroché à son poste en serrant les rangs et en transformant chaque match en une cause commune pour le groupe.