Zidane - Deschamps : Le coup de théâtre à l’étranger !

En pleine mission avec le Maroc afin d’aller remporter la CAN à domicile, Walid Regragui commence à avoir de plus en plus de détracteurs. Le héros du mondial 2022 propose un jeu jugé trop restrictif, et se voit comparé à Didier Deschamps. Chez les Lions de l’Atlas, on réclame l’arrivée du « Zinédine Zidane » marocain.
Un sélectionneur remis en cause ? Héros de la Coupe du monde 2022, Walid Regragui sait qu’une lourde pression pèse sur ses épaules sur cette CAN 2025 disputée à domicile. Alors que le Maroc gagne sans briller, Regragui est de plus en plus comparé à Didier Deschamps. Une comparaison que ce dernier accepte parfaitement.
Regragui comparé à Deschamps
A plusieurs reprises en conférence de presse, Walid Regragui n’a pas hésité à porter son discours sur l’importance du résultat au détriment du jeu. Un style qui rappelle celui du pragmatique Didier Deschamps avec l’équipe de France et que le sélectionneur marocain assume totalement. En revanche, du côté des supporters, ce style de jeu commence à agacer.
Le Maroc attend son Zidane
Si bien que comme le rapporte RMC, à l’instar de l’attente énorme en France autour de l’arrivée de Zinédine Zidane, le Maroc espère un successeur à Regragui. Ce dernier se nomme Tarik Sektioui. Ayant obtenu la médaille de bronze aux JO de 2024 puis après avoir mené le Maroc A’ jusqu’au titre de la Coupe arabe des nations quelques semaines avant la CAN, Sektioui est vu comme le candidat idéal.