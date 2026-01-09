Zidane - Deschamps : Le coup de théâtre à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine mission avec le Maroc afin d’aller remporter la CAN à domicile, Walid Regragui commence à avoir de plus en plus de détracteurs. Le héros du mondial 2022 propose un jeu jugé trop restrictif, et se voit comparé à Didier Deschamps. Chez les Lions de l’Atlas, on réclame l’arrivée du « Zinédine Zidane » marocain.

Un sélectionneur remis en cause ? Héros de la Coupe du monde 2022, Walid Regragui sait qu’une lourde pression pèse sur ses épaules sur cette CAN 2025 disputée à domicile. Alors que le Maroc gagne sans briller, Regragui est de plus en plus comparé à Didier Deschamps. Une comparaison que ce dernier accepte parfaitement.

Regragui comparé à Deschamps A plusieurs reprises en conférence de presse, Walid Regragui n’a pas hésité à porter son discours sur l’importance du résultat au détriment du jeu. Un style qui rappelle celui du pragmatique Didier Deschamps avec l’équipe de France et que le sélectionneur marocain assume totalement. En revanche, du côté des supporters, ce style de jeu commence à agacer.