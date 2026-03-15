XV de France - Matthieu Jalibert : Le moment qui l’a fait halluciner, «je me dis qu’il est complètement fou»

Axel Cornic

Titulaire en 10 pendant quasiment tout le Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a sans aucun doute savouré la victoire du XV de France. Mais ça n’a pas été simple face à l’Angleterre, puisque cette dernière rencontre pour le titre s’est décidée dans les dernières minutes, avec un dénouement qui restera sans aucun doute dans l’histoire.

On pensait que la France pouvait remporter le Grand Chelem haut la main. Mais rien n’est allé comme prévu ! Une semaine après la claque reçue en Ecosse (50-40), Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont en effet galéré contre l’Angleterre, pour finalement remporter le 6 Nations 2026.

🏆🇫🇷 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⵑ

🤩 LE SIX NATIONS RESTE À LA MAISON ! #XVdeFrance pic.twitter.com/qIHg5JbGbu — France Rugby (@FranceRugby) March 14, 2026

« En fait, je donne le ballon à Thomas et je le vois qu’il rigole » Et l’ouvreur a raconté ces derniers instants du Crunch, avec un Thomas Ramos qui a arraché la victoire sur une pénalité au bout du suspense (48-46). « En fait, je donne le ballon à Thomas et je le vois qu’il rigole. Je me suis dit qu'il est complètement fou, ce mec... » a expliqué Jalibert. « Ça résume Thomas, il est plein de confiance et plein d'expérience dans les grands moments. Quand j'ai vu sa réaction, je savais qu'il allait la mettre. C'est un joueur exceptionnel qui a encore montré tout son talent et son cran dans des moments décisifs ».