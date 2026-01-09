Kylian Mbappé : Une célébrité raconte leur rupture

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’amour n’a duré que quatre ans entre Kylian Mbappé et Neymar. Et c’est le Brésilien en personne qui a évoqué la cassure qui est survenue entre les deux complices du PSG entre 2017 et 2021. Pour Romario TV, le Ney a vidé son sac sur le clash.

A quelques semaines d’intervalle, Neymar et Kylian Mbappé se sont installés dans la capitale en août 2017. Deux transferts qui ont coûté 400M€ au Paris Saint-Germain et qui ont permis de faire naître une belle amitié entre les deux hommes. Mais tout s’est effrité au fil du temps comme la star brésilienne le révélait en interview avec Romario en 2025.

«J’ai eu quelques embrouilles avec lui» Les échauffourées ont pris le pas sur les dîners et les évènements vécus conjointement entre Kylian Mbappé et Neymar. « Je vais te dire, j’ai eu quelques embrouilles avec lui. On s’est disputé, mais c’est un garçon qui était essentiel quand il est arrivé. Je l’appelais Golden Boy. J’ai toujours parlé avec lui, j’ai plaisanté avec lui. Je lui ai dit qu’il allait devenir l’un des meilleurs, je l’ai toujours aidé. C’était un garçon qui venait chez moi, nous allions dîner ensemble, nous avons eu de bonnes années ensemble ».