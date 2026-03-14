«Je peux encore croire à ma carrière» : Critiqué, cet humoriste se paie l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, l’OM a connu des hauts, mais surtout des bas. Les supporters phocéens ont enchaîné les désillusions, et n’ont désormais plus rien à espérer de cet exercice 2025-2026. Pointé du doigt par certains supporters marseillais, un humoriste fan du PSG n’a pas hésité à leur répondre… à sa manière. Explications.

Clairement, l’OM aura vécu une nouvelle saison très compliquée. Éliminé lamentablement en Ligue des Champions, sorti en Coupe de France, distancé en championnat, le club phocéen n’a clairement pas répondu aux attentes, ce qui a eu pour conséquence le départ de Roberto De Zerbi, mais aussi depuis plusieurs semaines, une colère des supporters qui ce vendredi soir, ont déployé la banderole suivant face à Toulouse : « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations. »

Supporter de l’OM : « Cazarre, t’étais drôle à l’époque de 100% foot et de J+1, maintenant tes chroniques ne sont plus drôles, va falloir penser à arrêter »



Julien Cazarre : « Je me dis que si vous arrivez encore à croire en votre club, je peux encore croire à ma carrière » 😭 pic.twitter.com/E30VZtmYxr — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) March 14, 2026

Cazarre se paie des supporters de l’OM Pourtant, cela n’empêche toujours pas les supporters de l’OM de chambrer ceux du PSG. Fervent supporter du club parisien, l’humoriste Julien Cazarre a été mis au défi de répondre à ses détracteurs marseillais à l’occasion d’une vidéo YouTube signée Winamax. « Tu peux nous donner le tuto pour dépenser des milliards et gagner seulement une LDC en 12 ans », a notamment lancé un admirateur marseillais. Mais la réponse de Julien Cazarre ne s’est pas faite attendre : « Je vais t’expliquer, c’est le même tuto que dépenser des millions et ne pas être foutu de gagner une Coupe de France. »